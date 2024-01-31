Εξεταστική για τα Τέμπη: «Έγιναν φοβερά λάθη, ξεκινώντας από τον ανθρώπινο παράγοντα»

Στην εθνική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, «καταλήξαμε ότι έγιναν φοβερά λάθη [...] ξεκινώντας από τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος λειτούργησε λαθεμένα σε όλες τις δραστηριότητες του, και φτάνοντας στα τεχνολογικά συστήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν ή δεν λειτούργησαν εκείνο το βράδυ». Αυτό τόνισε, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών», ο κ. Ιωάννης Χαλκιάς που μετείχε στην τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, γνωστή και ως επιτροπή «Γεραπετρίτη».

Όπως είπε, ο κύριος αίτιος αυτής της μεγάλης δυστυχίας ήταν ο σταθμάρχης, ο οποίος, όπως και οι μηχανοδηγοί, έκαναν «τραγικά λάθη». Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της επιτροπής Γεραπετρίτη, είπε: «Εμείς καταλήξαμε στο ότι οι ευθύνες ξεκινάνε από κάτω και μπορούν να φτάσουν μέχρι πάνω. Ο βαθμός της ευθύνης του καθενός είναι θέμα που θα διερευνήσει η δικαστική εξουσία» είπε ο κ. Χαλκιάς και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω εγώ ότι έχει ποινική ευθύνη ο διοικητής του ΟΣΕ ή της ΕΡΓΟΣΕ κλπ, εάν δεν έχουμε πλήρη γνώση του φακέλου. Και αυτή τη στιγμή, μόνο ο ανακριτής της Λάρισας έχει γνώση».

Εν συνεχεία είπε ότι «καταλήξαμε στη διάρθρωση αυτού του πορίσματος μας, λέγοντας: Ευθύνες ο σταθμάρχης, ευθύνες ο επιθεωρητής που τον όρισε, και (τον άφησε) μόνο του, ευθύνες ενδεχομένως οι άλλοι δύο σταθμάρχες που έφυγαν αντί για τις 11 η ώρα νωρίτερα, ευθύνες στη διεύθυνση κίνησης του ΟΣΕ, στη διεύθυνση προσωπικού, ευθύνες στην ΕΡΓΟΣΕ διότι ακριβώς είναι πελαγωμένη με τις συμβάσεις που ξεκινάνε και δεν τελειώνουν ποτέ ή τελειώνουν μετά από 10 χρόνια, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν και το κόστος, ευθύνες προφανώς στη ΡΑΣ η οποία, κακώς κατά τη γνώμη μου, είχε αναλάβει με νομοθετική πρωτοβουλία τα θέματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου - έπρεπε να ασχολείται μόνο με την αγορά και τον ανταγωνισμό - ευθύνες προφανώς στην Hellenic Train γιατί ακριβώς και οι μηχανοδηγοί της είχαν ευθύνη στο όλο δυστύχημα, ευθύνη προφανώς και στο Υπουργείο διότι ως εποπτεύoν όλου του τομέα των σιδηροδρόμων προφανώς κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν γίνει καλύτερα, κάποιες ρυθμίσεις έπρεπε να είναι πιο επιτυχείς...»

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ Λ. Τσαβδαρίδη, ο κ. Χαλκιάς είπε ότι ο μηχανοδηγός έπρεπε να σταματήσει την αμαξοστοιχία, και ότι η συνεννόηση του με τον σταθμάρχη ήταν «καφενειακή». Επισήμανε επίσης ότι «και οι μηχανοδηγοί (έπρεπε) να τηρούν ευλαβικά τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, που, παρότι έχει τα χάλια του, αλλά έστω και αν αυτόν τον τηρούσαν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το ατύχημα».

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β. Κόκκαλη για το εάν υπήρχε το σύστημα ECTS, και ταυτόχρονα γίνονταν και ανθρώπινα λάθη, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα, ο κ. Χαλκιάς είπε ότι «θα είχε σταματήσει το τραίνο». Επίσης, για το εάν θα χαρακτήριζε παράνομη την πρόσληψη του σταθμάρχη, ο κ. Χαλκιάς είπε «ναι, τη μετάταξή του προφανώς, προδήλως παράνομη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

