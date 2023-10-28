Επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες

Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ρύθμιση που περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ στις μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες, που θα την λαμβάνουν για εννέα μήνες.

Το επίδομα μητρότητας, που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, ισούται μηνιαίως με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Άρα, με βάση τη διάταξη, που θα έρθει προς ψήφιση με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες μητέρες θα λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ, που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται σε 780 ευρώ, επί εννέα μήνες.

Επίσης, το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ θα χορηγηθεί και στις μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες, έως σήμερα, αποκλείονταν, λόγω διαφορετικών κανόνων των πρώην Ταμείων τους (π.χ. ασφαλισμένες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ και έμμισθες ασφαλισμένες του π. ΕΤΑΑ).

Δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών.

Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα, καθώς η μητέρα μπορεί να του μεταβιβάσει έως επτά μήνες το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, με στόχο τη συνολική προστασία της γονεϊκότητας.

Τα οφέλη

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με τη διάταξη αυτή, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας για το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν ήδη το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ - ίσο με τον κατώτατο μισθό - για εννέα μήνες, ενώ ανάλογη παροχή λαμβάνουν και οι μισθωτές του δημοσίου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 4997/2022, θεσπίστηκε η χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας και στην εξίσωση των παροχών για όλες τις ασφαλισμένες. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό εντάσσεται σε ένα πλέγμα δράσεων που υλοποιεί συνολικά η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας, όπως είναι, για παράδειγμα, το επίδομα γέννησης, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» κλπ.. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη προστασία της μητρότητας και η συμφιλίωση μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις.

