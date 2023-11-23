Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός παιδιού με αυτισμό σε σχολική εκδρομή

Για άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή στα όρια του αυτισμού από μεγαλύτερο σε ηλικία μαθητή, κάνει λόγο το flashnews.gr. Το θέμα απασχολεί τη σχολική κοινότητα του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το flashnews, το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο του Δήμου Χερσονήσου κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Μάλιστα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ο μαθητής που ξυλοκοπήθηκε ήταν μικρότερης ηλικίας από εκείνον που του επιτέθηκε, ενώ το παιδί φαίνεται ότι δέχτηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των καθηγητών.

Στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης επιβλήθηκε διήμερη αποβολή από το σχολείο, ενώ πρόκειται να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.



