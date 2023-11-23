Σε μία σημαντική προσφορά για τους ανθρώπους του τόπου της προχώρησε η συνταξιούχος αγρότισσα, Αθηνά Παπαχρήστου, η οποία δώρισε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και το ΕΚΑΒ της περιοχής ένα καινούργιο ασθενοφόρο αξίας 65.000 ευρώ.

Η Αθηνά Παπαχρήστου είναι συνταξιούχος αγρότισσα που ζει στο Μεσολόγγι και έκανε τη δωρεά από το υστέρημά της καθώς χρειάστηκε πολλές φορές να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Πάτρας και συνήθως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Το ασθενοφόρο τέθηκε ήδη σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώ η κα. Αθηνά έθεσε ως όρους ότι να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του νοσοκομείου Μεσολογγίου και -αστειευόμενη- να χτυπά την σειρήνα όταν περνάει από το σπίτι της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.