Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηράκλειο: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του 67χρονος

Έρευνα διενεργείται από τις αρχές για τα αίτια της πρόκλησης του δυστυχήματος 

Ασθενοφόρο

Καταπλακωμένος από τον πίσω τροχό του τρακτέρ του βρέθηκε 67 χρόνος άνδρας στο χωριό Μάκρες του Δήμου Φαιστού.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ενώ στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικοί από το Α.Τ Φαιστού, που διερευνούν τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τρακτέρ Δυστύχημα Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark