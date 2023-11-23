Καταπλακωμένος από τον πίσω τροχό του τρακτέρ του βρέθηκε 67 χρόνος άνδρας στο χωριό Μάκρες του Δήμου Φαιστού.

Το δραματικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ενώ στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ήταν όμως ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα. Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικοί από το Α.Τ Φαιστού, που διερευνούν τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

