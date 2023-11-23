Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η δημοσιογράφος Ρούλα Μητροπούλου, η μεγάλη κυρία των ελληνικών περιοδικών, πρώην εκδότρια των περιοδικών του Οργανισμού Λαμπράκη.

Η Ρούλα Μητροπούλου είχε γεννηθεί στις 10 Αυγούστου 1937. Ηταν απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα στο περιοδικό «Γυναίκα» των εκδόσεων Τερζόπουλου, του οποίου υπήρξε αρχισυντάκτρια. Στη συνέχεια εργάστηκε στον ΔΟΛ, όπου έγινε διευθύντρια του περιοδικού «Ταχυδρόμος» και ακολούθως εκδότρια και «ψυχή» του «Marie Claire» από την αρχή της κυκλοφορίας του, εμπνέοντας πολλές δημοσιογράφους συναδέλφους της, πριν γίνει εκδότρια όλων των περιοδικών του δημοσιογραφικού οργανισμού. Ο σύζυγός της, ο φωτογράφος Αγγελος Δημητριάδης, απεβίωσε τον Μάρτιο.

