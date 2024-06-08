ΥΠΕΞ για Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ζωτικός ο ρόλος τους στη ρύθμιση του κλίματος

Τον ζωτικό ρόλο των ωκεανών στη ρύθμιση του κλίματος και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών.

Υπενθυμίζει, δε, πως τον περασμένο Απρίλιο, πάνω από 120 χώρες και περισσότεροι από 3.000 αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για το παγκόσμιο συνέδριο για τους ωκεανούς «Our Ocean Greece» προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν τις επείγουσες απειλές για τους ωκεανούς.

