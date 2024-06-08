Στιγμές χαλάρωσης με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, στελέχη του κόμματος, φίλους, συνεργάτες και δημοσιογράφους μοιράστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε γνωστό καφέ μπαρ στο κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Δ. Τσακνής, Π. Ορκόπουλος, Γ. Μηλιός, Γ. Ζουγανέλης, Α. Μονογιού, Γ. Μαργαρίτης, Αντ. Ξένος, Αγγελική Ξένου, Ν. Καραγιώργης, πρ. ΣΕΗ, Μ. Σοντάκη, Γ. Σαρρής, Δ. Μαύρος, Γ. Παπαζαχαριάκης, Β. Κορακάκης.

«Σήμερα χαλαρά, αύριο πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε σωστά... ΚΚΕ» ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προσερχόμενος στον χώρο.

Πηγή: skai.gr

