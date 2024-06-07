Το Κατάρ έχει δώσει τελεσίγραφο στη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την απέλαση από τη Ντόχα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Την ίδια στιγμή η αμερικανική διπλωματία ασκεί έντονη πίεση στα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης να αποδεχθούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Το CNN αποκαλύπτει ότι παρόμοιες πιέσεις ασκούνται από τις ΗΠΑ και στο Κατάρ προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ επί μήνες πιέζουν το Κατάρ να ανακοινώσει ότι θα διώξει τη Χαμάς εάν δεν αποδεχτεί τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το CNN, η απειλή έχει ήδη διατυπωθεί, με το Κατάρ να καθιστά σαφές στα μέλη της Χαμάς ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός θα οδηγούσε στην απέλασή τους από το Κατάρ.

Το αίτημα της Χαμάς για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Γάζα πριν αποδεχτεί την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στη συμφωνία.

Πίεση στην Αίγυπτο

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εντείνει την πίεσή τους στην Αίγυπτο να κλείσει το πέρασμα στη Γάζα μέσω της Ράφα, εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει για την κατάπαυση του πυρός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CNN ότι η διπλωματική εκστρατεία είχε αποτέλεσμα και ότι η Αίγυπτος αύξησε την πίεσή της στη Χαμάς.

Δεν υπάρχει ακριβής επιβεβαίωση για το πόσο αποτελεσματική ήταν η πίεση, καθώς η Αίγυπτος ήταν επιφυλακτική στο να δημοσιοποιήσει τον διάλογό της με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

