Ένας 57χρονος από την Βουλγαρία, παριστάνοντας τον ορθοπεδικό του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, επιχείρησε να εξαπατήσει 66χρονο στα Ιωάννινα και να του αποσπάσει χρήματα για να χειρουργήσει δήθεν το παιδί του!

Ο συγκεκριμένος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη – τελεσθείσα και σε απόπειρα – κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από πλήθος καταγγελιών (κυρίως ηλικιωμένων) πολιτών από το πρωί της Παρασκευής στα Ιωάννινα, ότι δέχθηκαν αιφνιδιαστικά τηλεφωνήματα από άγνωστους, οι οποίοι προσποιούνταν ότι είναι ιατροί νοσοκομείου της πόλης και ζητούσαν χρήματα προκειμένου το παιδί τους να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε υποστεί.

Μάλιστα, με σκοπό την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερης συναισθηματικής φόρτισης και ψυχολογικής πίεσης, μέλη της οργάνωσης παρίσταναν – κατά περίπτωση – την κόρη ή τον γιο τους, εκλιπαρώντας για βοήθεια, ενώ, όπως προέκυψε, ο συλληφθείς είχε το ρόλο του «εισπράκτορα», που θα παραλάμβανε αυτοπροσώπως τα χρήματα, στην περίπτωση που κάποιος από τους πολίτες πείθονταν από το εγκληματικό τους σχέδιο.

Κατόπιν αυτών, συγκροτήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων ειδική ομάδα, η οποία κατάφερε να εντοπίσει τον αλλοδαπό και να επέμβει την ώρα που παραλάμβανε από ημεδαπό, που είχε εξαπατηθεί με τον παραπάνω τρόπο, χαρτοσακούλα με 2.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια του επιστράφηκαν.

Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε εισέλθει προχθές (6-6-20024) στη χώρα με ιδιόκτητο αυτοκίνητο, το οποίο κατασχέθηκε, όπως και το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

