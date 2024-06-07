Fiona Harvey: Η «Μάρθα» από το «Μικρό Ταρανδάκι» μηνύει το Netflix 

Το τελευταίο διάστημα, το «Μικρό Ταρανδάκι» (Baby Reindeer) είναι η απόλυτη επιτυχία στο Netflix – σκοτεινό, αγωνιώδες και βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος έπεσε θύμα μια εμμονικής γυναίκας που τον παρακολουθούσε για χρόνια και του είχε κάνει κόλαση τη ζωή.

Βέβαια, η Φιόνα Χάρβεϊ (Fiona Harvey) – η αληθινή «Μάρθα» της σειράς – έχει πει ότι η μεταφορά του Netflix είναι υπερβολική και σε πολλά σημεία αναληθής, με γεγονότα που δεν συνέβησαν ποτέ στην πραγματικότητα.

Αφού ξαφνικά έγινε παγκοσμίως διάσημη – με τηλεοπτικές συνεντεύξεις και πρωτοσέλιδα – τώρα η Χάρβεϊ κατέθεσε μήνυση στις ΗΠΑ κατά του Netflix, για συκοφαντική δυσφήμιση, εκ προθέσεως πρόκληση συναισθηματικής αγωνίας, αμέλεια, βαριά αμέλεια και παραβιάσεις των δικαιωμάτων δημοσιότητας.

Real-life Martha from hit Netflix show ‘Baby Reindeer’ sues streaming giant for eye-popping sum https://t.co/P1coDk0paK pic.twitter.com/2aln9S2XdU — New York Post (@nypost) June 6, 2024

Η αληθινή Μάρθα ισχυρίζεται ότι όντως γνώριζε τον Γκαντ και είχαν επικοινωνία, ωστόσο πότε δεν τον παρακολούθησε ούτε του έστειλε ποτέ 41.000 emails, εκατοντάδες φωνητικά μηνύματα και 106 γράμματα. Επίσης, έχει αρνηθεί ότι επιτέθηκε στη φίλη του Γκαντ, ότι κάθισε για ώρες σε μια στάση λεωφορείου έξω από το διαμέρισμα του για ώρες μόνη της, ότι απείλησε τους γονείς του, ή ότι καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα μηνών για παρενόχληση του Γκαντ.

Στη μήνυση, η Χάρβεϊ αναφέρει ότι ουδέποτε επιτέθηκε σεξουαλικά στον Γκαντ και δεν είχε εκτίσει ποτέ ποινή φυλάκισης 5 ετών για προηγούμενη παρόμοια υπόθεση.

«Τα ψέματα που είπαν οι κατηγορούμενοι (το Netflix) σε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους δεν σταμάτησαν ποτέ, γιατί ήταν καλύτερη ιστορία από την αλήθεια και οι καλύτερες ιστορίες έβγαζαν χρήματα» αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα.

Baby Reindeer: woman who claims to be real-life Martha sues Netflix for $170m https://t.co/Yvk7PTCd0Z — The Guardian (@guardian) June 7, 2024

«Η πολυεθνική πλατφόρμα δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα για να επιβεβαιώσει την "αληθινή ιστορία" που είπε ο Γκαντ. Δηλαδή, δεν ερεύνησε ποτέ αν οηΧάρβεϊ καταδικάστηκε, μια πολύ σοβαρή παραποίηση των γεγονότων. Δεν έκανε τίποτα για να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ του Γκαντ και της Χάρβεϊ, αν υπήρχε… Ως αποτέλεσμα των ψεμάτων, της κακής συμπεριφοράς και της εντελώς απερίσκεπτης κακής συμπεριφοράς των κατηγορουμένων, η ζωή της Χάρβεϊ έχει καταστραφεί. Απλώς, το Netflix και ο Γκαντ κατέστρεψαν τη φήμη, τον χαρακτήρα και τη ζωή της» αναφέρεται επίσης στη μήνυση.

Η Χάρβεϊ ζητά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια για πραγματικές ζημιές, τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια για αποζημίωση για «ψυχική αγωνία, απώλεια απόλαυσης και απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας», τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια για «όλα τα κέρδη από το «Baby Reindeer»», καθώς και $20 εκατομμύρια για τιμωρητικές ζημιές.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Netflix είπε στον Guardian: «Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε την υπόθεση σθεναρά και να υποστηρίξουμε το δικαίωμα του Ρίτσαρντ Γκαντ να πει την ιστορία του».

Πηγή: skai.gr

