Ρωσία: Η Μόσχα δεν διακόπτει τον διάλογο για το πυρηνικό οπλοστάσιο

Η Ρωσία θα διατηρήσει ανοικτούς του διαύλους διαλόγου με πυρηνικές δυνάμεις, όμως θα απαντήσει ανάλογα εάν οι ΗΠΑ αναπτύξουν περισσότερα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα.

Οι δηλώσεις της, στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ακολουθούν μια ανακοίνωση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες ότι η χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει σε αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της.

Αυτό ακριβώς προέτρεψε την ομιλία ενός αξιωματούχου του Λευκού Οίκου που δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξουν περισσότερα στρατηγικά πυρηνικά όπλα τα επόμενα χρόνια προκειμένου να αποτρέψουν τις ολοένα και μεγαλύτερες απειλές από τη Ρωσία, την Κίνα και άλλους αντιπάλους.

«Δεν διακόψαμε οποιονδήποτε διάλογο με κανέναν. Δεν κόψαμε κανέναν δεσμό. Παρεμπιπτόντως, δεν κόψαμε ενεργειακούς δεσμούς. Δεν κόψαμε τις πλατφόρμες διαλόγου», τόνισε η Ζαχάροβα.

«Έχουμε δηλώσει πάντα ότι ακόμα και στις δυσκολότερες καταστάσεις υπάρχει χρόνος για διάλογο… Επομένως, δεν έχει λογική να μας καλούν σε διάλογο, δεν τον έχουμε ποτέ αρνηθεί».

Ο Πρανάι Βάντι, κορυφαίος αξιωματούχος για τον έλεγχο των όπλων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, έκανε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας σχετικά με «μια πιο ανταγωνιστική προσέγγιση» στον έλεγχο των όπλων.

Αυτό ακριβώς περιγράφει μια αλλαγή πολιτικής που στοχεύει να ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα και το Πεκίνο να αναιρέσουν την απόρριψη των αμερικανικών εκκλήσεων για συνομιλίες σχετικά με τον περιορισμό των οπλοστασίων.

Ο Πούτιν, στη χθεσινή ομιλία του, είπε ότι δεν αποκλείει αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, το οποίο ορίζει τις συνθήκες βάσει των οποίων τέτοιου είδους όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Εάν καταστεί αναγκαίο, ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει στη δοκιμή ενός πυρηνικού όπλου, προσθέτοντας πως δεν βλέπει καμία τέτοια ανάγκη υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Χθες ο πρόεδρος τα είπε όλα. Υπάρχει ένα πυρηνικό δόγμα. Εάν υπάρξει ανάγκη να προσαρμοστεί, θα προχωρήσουμε σε προσαρμογές», τόνισε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.