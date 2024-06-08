Την ανησυχία της Ελλάδας για τις αυξανόμενες εντάσεις στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας πως η περιοχή δεν μπορεί ν' αντέξει άλλον πόλεμο.

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθιά για τις αυξανόμενες εντάσεις στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Προτρέπουμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να επικεντρωθούν στις εργασίες αποκλιμάκωσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σύμφωνα με την απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», προσθέτει, καταλήγοντας: «Η περιοχή μας δεν μπορεί ν' αντέξει άλλον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.