Η ρωσική προπαγάνδα έχει κάνει την εμφάνισή της πλέον και σε ελληνικές ιστοσελίδες. Όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μοιάζουν με ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του ελληνικού διαδικτύου οι οποίες στην πράξη ωστόσο, διασπείρουν ρωσική προπαγάνδα.

«Βρήκαμε ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με την Ελλάδα. Τουλάχιστον 2 ή 3 τον αριθμό. Μια από τις πιο δραστήριες ιστοσελίδες που βρήκαμε στη μελέτη μας είναι ελληνική. Πρόκειται για δήθεν αυθεντικές ιστοσελίδες δικτύων πχ σε ΗΠΑ ή Αφρική ωστόσο, στην πραγματικότητα αναδημοσίευαν υποστηριζόμενη από το ρωσικό καθεστώς προπαγάνδα. Υπήρχαν και ορισμένα σάιτ στην μελέτη μας με κατάληξη ".gr". Επομένως, σίγουρα βρήκαμε αποτύπωμα στην Ελλάδα» ανέφερε ο Bret Schafer, ερευνητής της German Marshall Fund.

Αμερικανική έρευνα εντόπισε 400 ιστοσελίδες που υπηρετούν τη ρωσική προπαγάνδα οι οποίες αναδημοσιεύουν κείμενα του απαγορευμένου σε Ευρώπη και ΗΠΑ κρατικού δικτύου Russia Today, ανάμεσά τους και ελληνικές.

«Υπάρχουν εκατοντάδες ρωσικές ιστοσελίδες μέσα ενημέρωσης όπως επίσης και ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σπέρνουν ρωσικές ψευδείς ειδήσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει το Russia – Gate στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όπου ενδέχεται στελέχη ή μέλη του κοινοβουλίου να έχουν προσληφθεί από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες» υποστήριξε ο Ιωσήφ Φιτσανάκης, καθηγητής Σπουδών Πληροφοριών στις ΗΠΑ.

Μάλιστα εν όψει ευρωεκλογών η ρωσική προπαγάνδα και οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου εντείνονται.Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας έχει συμπεριλάβει επιχειρήσεις παραπληροφόρησης ανάμεσα στις πλέον σοβαρότερες απειλές στο χώρο του διαδικτύου.

«Έχουμε δει πάρα πολλά συμβάντα με τη ρωσική πλευρά να προσπαθεί να καθοδηγήσει την έκβαση διαφόρων επιχειρήσεων και να δώσει τη λάθος εικόνα ότι ο πόλεμος πηγαίνει πάρα πολύ καλά για τη Ρωσία. Πρόσφατα κάναμε μια άσκηση επί χάρτου με το ευρωκοινοβούλιο, με τα κράτη – μέλη για να προστατέψουμε το σύστημα που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών» είπε ο Αποστόλης Μαλατράς, αξιωματούχος ευρωπαϊκής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Ρωσία που πραγματοποιεί επιχειρήσεις παραπληροφόρησης με στόχο τη Δύση. Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Τορόντο αποκάλυψε δίκτυο ψεύτικων ιστοσελίδων που αναπαράγουν προπαγάνδα του Πεκίνου.

«Διαπιστώσαμε ότι το δίκτυο διαχειριζόταν μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων στην πόλη Σεντσέν. Η παραπληροφόρηση και οι στοχευμένες επιθέσεις είχαν στόχο να πλήξουν άτομα που ασκούσαν κριτική στο Πεκίνο» λέει ο Alberto Vitale ερευνητής εργαστηρίου Citizen Lab στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο

Επιπλέον, τον τελευταίο μήνα δίκτυα κινεζικής κατασκοπείας αποκαλύφθηκαν σε Γερμανία, Ελβετία και Μ. Βρετανία. «Νομίζω πως η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη όχι μόνο για να συλλέξουν πληροφορίες αλλά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο ότι οι ευρωεκλογές αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος για την Κίνα» επισήμανε ο Νικ Ευθυμιάδης, πρώην αξιωματούχος της CIA.

