Ηγέτης Χαμάς: Το Ισραήλ δεν μπορεί να μας επιβάλει τις επιλογές του

Το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλει τις επιλογές του στη Χαμάς και η οργάνωση δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που δεν επιτυγχάνει την ασφάλεια για τους Παλαιστίνιους, δήλωσε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σήμερα, ως απάντηση σε μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή αλ Νουσέιρατ της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέσωσαν σήμερα ζωντανούς τέσσερις ομήρους, από δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη Νουσέιρατ, στην κεντρική Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Σάμι Αμπού Ζούχρι, είπε στο Ρόιτερς, μετά την ανακοίνωση, ότι «η ανάκτηση τεσσάρων αιχμαλώτων έπειτα από εννέα μήνες μαχών αποτελεί ένδειξη αποτυχίας, όχι κάποιο επίτευγμα».

Την ίδια ώρα, ένας αξιωματούχος των παλαιστινιακών υπηρεσιών Υγείας είπε σήμερα στο Reuters ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Νουσέιρατ και άλλες περιοχές στην κεντρική Γάζα.

