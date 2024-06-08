Γαλλία: Σήμερα η συνάντηση Μπάιντεν - Μακρόν

Η κρίση στην Ουκρανία και οι σχέσεις με τη Ρωσία ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Ουάσινγκτον, το Μεσανατολικό και τα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας, ενόψει της συνόδου κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Ιταλία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που έχουν σήμερα στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη στην Αψίδα του Θριάμβου. Στη συνέχεια θα διασχίσουν τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και θα φτάσουν στο προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχουν γεύμα εργασίας. Θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο προέδρων με Γάλλους και Αμερικανούς επιχειρηματίες και η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το βράδυ με δειπνο στο προεδρικό Μέγαρο.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της Ουκρανίας στον πόλεμο της με τη Μόσχα, υπό το φως των συζητήσεων που είχαν χθες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ως προς το Μεσανατολικό ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επαναλάβει την υποστήριξη του στο αμερικανικό σχέδιο, ενώ σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του συγχρονισμού των οικονομικών πολιτικών ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού καθώς και στο ζήτημα των σχέσεων με την Κίνα.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων θα βρεθεί εκ νέου ο αμερικανικός νόμος για την επιδότηση της «πράσινης βιομηχανίας» και τα προβλήματα ανταγωνισμού που δημιουργεί για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα συζητηθούν, επίσης, θέματα που άπτονται της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας κυρίως δε σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η πενθήμερη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στη Γαλλία θα ολοκληρωθεί αύριο οπότε θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νεκροταφείο των Αμερικανών πεσόντων κατά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

