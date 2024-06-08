Βίντεο-ντοκουμέντο από τον αγνοούμενο Michael Mosley - Εμφανίζεται να περπατά στο Πέδι

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα στο οποίο ο Βρετανός παρουσιαστής του BBC, Michael Mosley, φαίνεται να περπατά στη μαρίνα του οικισμού Πέδι την Τετάρτη.

Από το βίντεο φαίνεται ότι ο αγνοούμενος πέρασε το επικίνδυνο μονοπάτι και έφτασε στο Πέδι.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή από το Πέδι προς τον Γυαλό.

Από το ρολόι που φαίνεται στο βίντεο προκύπτει ότι ο Mosley βρισκόταν στο Πέδι τρία λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι.

Δεν απελπιζόμαστε, λέει η συζυγός του

«Δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας» δήλωσε η σύζυγος του αγνοούμενου δημοσιογράφου του BBC Michael Mosley, καθώς οι έρευνες στη Σύμη συνεχίζονται.

Ο 67χρονος εξαφανίστηκε την Τετάρτη, αφού έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου για να επιστρέψει πεζή στον Γυαλό.

Η σύζυγός του Dr Clare Bailey Mosley δήλωσε ότι οι μέρες από τότε που χάθηκε ήταν «ατελείωτες και αφόρητες».

Στη δήλωσή της, η Dr Clare Bailey Mosley είπε: «Έχουν περάσει τρεις μέρες από τότε που ο Michael έφυγε από την παραλία για να πάει μια βόλτα. Οι πιο μεγάλες και πιο αφόρητες μέρες για μένα και τα παιδιά μου.

Η έρευνα συνεχίζεται και η οικογένειά μας είναι τόσο απίστευτα ευγνώμων στους κατοίκους της Σύμης, τις ελληνικές αρχές και το βρετανικό προξενείο που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν στην εύρεση του Michael.

Δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας».

Η σύζυγος του Mosley βρίσκεται στη Σύμη μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους για να βοηθήσουν στην έρευνα.

