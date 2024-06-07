Η Τέιλορ Σουίφτ φτάνει στη Σκωτία ως το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο της εποχής της, ξεπερνώντας μάλιστα τον «πανικό» που προκαλούσαν η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον τη δεκαετία του 1980.

Η περιοδεία της στο στάδιο των 152 ημερομηνιών κέρδισε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι να ολοκληρωθεί στον Καναδά τον Δεκέμβριο.

Και αυτό, όπως γράφειτο BBC δεν περιλαμβάνει τις πωλήσεις εμπορευμάτων, ή την ταινία της περιοδείας της που γύρισε στο box office πέρυσι, με 261 εκατομμύρια δολάρια.

Οι τοπικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η οικονομία λόγω της «ώθησης Taylor» έχει κερδίσει δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Ενδεικτικό είναι ότι μια παράσταση στο Σιάτλ λέγεται ότι προκάλεσε σεισμική δραστηριότητα ισοδύναμη με σεισμό 2,3 Ρίχτερ.

Για να σηματοδοτήσει την άφιξή της στη Σκωτία, τα τραμ έχουν διακοσμηθεί με τη φωτογραφία της, το Loch Tay μετονομάστηκε σε «Loch Tay Tay» και ο ζωολογικός κήπος του Εδιμβούργου ονόμασε δύο νεογέννητα, απειλούμενα με εξαφάνιση πιθήκους tamarin "Taylor" και "Swift".

Why is Taylor Swift so big? Her #ErasTour aims for a $2 billion record this year. It’s easy to forget stadiums failed to sell out the last time she played in the UK on 2018's Reputation tour. So what’s changed this time?#TaylorSwift #TTPD #MusicPromotionhttps://t.co/9lvYGTrF00 pic.twitter.com/ymR9OY9NYR — Michael Greer 💙 (@MGreer_PR) June 7, 2024

Με όλο τον ενθουσιασμό, είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι την τελευταία φορά που έπαιξε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην περιοδεία Reputation του 2018, όταν τα στάδια δεν γέμισαν. Σύμφωνα με μια αναφορά, η βραδιά των εγκαινίων στο Μάντσεστερ είχε 18.000 κενές θέσεις.

Τι άλλαξε λοιπόν;



