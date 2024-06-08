Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, που τραυματίστηκε σε μία επίθεση προσφάτως, δημοσίευσε σήμερα μια φωτογραφία όπου απεικονίζεται ο ίδιος στο νοσοκομείο να ψηφίζει στο πλαίσιο των Ευρωεκλογών, ενώ λίγο μετά άδραξε την ευκαιρία για να κατηγορήσει για μία ακόμη φορά τη Δύση ότι πυροδοτεί εντάσεις με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο, υπέρμαχος του Πούτιν και εχθρικός στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, τραυματίστηκε από τέσσερις σφαίρες, που δέχθηκε εξ επαφής, τη 15η Μαΐου, ενώ χαιρετούσε υποστηρικτές του μετά το πέρας μιας κυβερνητικής σύσκεψης στην πόλη Χάντλοβα.

«Ψήφισα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Φίτσο, ηλικίας 59 ετών, στον λογαριασμό του στο Facebook, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία στην οποία διακρίνεται όρθιος, στηριζόμενος σε μία πατερίτσα, να ρίχνει το ψηφοδέλτιό του σε μια κάλπη, η οποία έχει τοποθετηθεί σε ένα γραφείο, μέσα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου.

«Είναι αναγκαίο να εκλέξουμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα στηρίξουν τις πρωτοβουλίες για την ειρήνη και όχι τη συνέχιση του πολέμου», επισήμανε ο Φίτσο.

Ο επικεφαλής της σλοβακικής κυβέρνησης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να επικρίνει «τη συναίνεση των δυτικών χωρών, οι οποίες επέτρεψαν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα για να επιτεθεί εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος».

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για «την απόδειξη ότι οι μεγάλες δυτικές δημοκρατίες δεν θέλουν την ειρήνη, αλλά την κλιμάκωση των εντάσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, κάτι που είναι βέβαιο πως θα συμβεί».

Ο Ρόμπερτ Φίτσο επανέλαβε την υπόσχεσή του να «μην οδηγήσει τη Σλοβακία σε τέτοιες στρατιωτικές περιπέτειες».

Η Σλοβακία εκλέγει 15 ευρωβουλευτές, εκ του συνόλου των 720 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα πλαίσιο αναμενόμενης ώθησης των εθνικιστών δεξιών και σε ένα τεταμένο κλίμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.