Ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και παρατηρούνται ελάχιστες καθυστερήσεις, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία.

Όπως επισημαίνεται από την Τροχαία οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται προς Κόρινθο σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν και ακολουθώντας τις οδηγίες των τροχονόμων.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνταν στην εθνική οδό. Οι καθυστερήσεις σημειώνονται μετά το χθεσινό ατύχημα με το φλεγόμενο βυτιοφόρο στο ύψος του Ισθμού και ενώ εκτελούνται από τα ξημερώματα από το υπουργείο Υποδομών, εργασίες καθαίρεσης της αερογέφυρας η οποία υπέστη ζημιές από το υψηλό θερμικό φορτίο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

H ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εφαρμογή λόγω της ανατροπής βυτιοφόρου και της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου με κατεύθυνση προς Κόρινθο και συγκεκριμένα στο ύψος του 75,5ου χιλιομέτρου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Επί της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στη Γέφυρα κόμβου Λουτρακίου έως τον κόμβο Επιδαύρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο (από ώρα 22:14), ενώ αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Νέας Εθνικής Οδού.

Κόμβος Λουτρακίου μετά την γέφυρα του Ισθμού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στη παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, από Αθήνα έως Αγίους Θεοδώρους και από Αγίους Θεοδώρους έως Αθήνα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται προς δύο εναλλακτικές διαδρομές:

α. Προς τον κλάδο εξόδου του κόμβου Λουτρακίου, με κατεύθυνση προς τον Ισθμό Κορίνθου, την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου και την εν συνεχεία επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου της Επιδαύρου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης -76,8-.

β. Προς την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα προς Αθήνα, με την εφαρμογή αμφιδρόμησης στο τμήμα από τη χιλιομετρική θέση -75,2- έως τη χιλιομετρική θέση -76,2- με τη διάθεση της μεσαίας λωρίδας αυτού ως διαχωριστικής χωρίς κυκλοφορία ουδέτερης ζώνης (buffer zone). Στο εν λόγω τμήμα, η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ενώ η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση -26,5- (ύψος διοδίων Ελευσίνας) έως χιλιομετρική θέση -84,5- (κόμβος Μορέα) σήμερα (08-06-2024) από τις 10:30' έως 23:00' και αύριο (09-06-2024) από τις 05:00' έως 05:00' της Δευτέρας (10-06-2024).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κυκλοφορία στη νέα Εθνική Οδό αναμένεται να αποκατασταθεί από αύριο (09-06-2024) μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) και συγκεκριμένα στο https://tinyurl.com/4ajebdhc είναι διαθέσιμες επικαιροποιημένες- αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας που πραγματοποιούνται.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση «από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, από τις οποίες καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους, στα ανωτέρω σημεία και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

