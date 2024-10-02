Ιωνάς Καρούσης:Ο 26χρονος Έλληνας που σκοτώθηκε στο τρομοκρατικό στο Τελ- Αβίβ

O 26χρονος Ιωνάς Καρούσης, κάτοικος Ιεροσολύμων είναι ο Έλληνας νεκρός του τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε χθες στη Γιάφα του Τελ Αβίβ, κατά τον χρόνο της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ.

Ήταν φοιτητής αρχιτεκτονικής, γιος του γνωστού νευροχειρουργού Δημήτρη Καρούση, διευθυντή του Κέντρου Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας του τμήματος Νευρολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Hadassah και της γιατρού Ουρανίας Βούρκα.

Η οικογένειά του έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα την οποία επισκέπτεται τακτικότατα.

Οι γονείς του άτυχου νέου μετακόμισαν στο Ισραήλ το 1988.

Ο πατέρας του ολοκλήρωσε στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο τη διδακτορική του διατριβή και παράλληλα την κλινική εξειδίκευση στη Νευρολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χαντάσα, στο οποίο είναι senior Consulting Neurologist από το 1995.

Το 2003 έγινε Καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο (το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο στο Ισραήλ), ενώ από το 2007 διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Ο 26χρονος είχε διπλή ιθαγένεια (ελληνική και ισραηλινή).

Γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1998, πήγε δημοτικό στο Ηashalom Elementary School του Τελ Αβίβ, συνέχισε σε σχολείο στην Ιερουσαλήμ έχοντας ειδίκευση σε Αγγλικά, Βιολογία, και Τέχνες. Το 2020 ξεκίνησε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, σπούδασε πιάνο επί 12 χρόνια στην Μουσική Ακαδημία της Ιερουσαλήμ, αγαπούσε το μπάσκετ και την άθληση, ενώ από μικρός ασχολούνταν με το σχέδιο και τις τέχνες.

Ο Ιωνάς συνεργαζόταν με τον πατέρα του έχοντας δουλέψει σε ένα πρότζεκτ που ασχολούνταν με τη σύγχρονη καταγραφή των στοιχείων των ασθενών.

Μιλούσε και έγραφε αγγλικά, εβραϊκά και ελληνικά.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία ενώ στο πένθος έχει βυθιστεί εκτός από την οικογένεια του και η ελληνική κοινότητα της πόλης αλλά και η ιδιαίτερη πατρίδα του.

ΥΠΕΞ

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών «καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Η ανάρτηση Διαμαντοπούλου

Παιδικός φίλος της Άννας Διαμαντοπούλου είναι ο πατέρας του Ιωνά Καρούση που δολοφονήθηκε στην τρομοκρατική επίθεση χθες στην περιοχή Γιάφα στο Τελ Αβίβ.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σε ανάρτησή της εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του γιου του παιδικού της φίλου, στέλνοντάς του μήνυμα συμπαράστασης.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου:

Ο Δημήτρης Καρούσης, ένας από τους σημαντικότερους νευρολόγους στον πλανήτη, έχασε στη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ, τον γιο του. Με τον Δημήτρη είμαστε φίλοι από παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια συμπαράστασης για τον χαμό του μοναχογιού του. Η καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατίας είναι αυτονόητη, απερίφραστη και αδιαπραγμάτευτη. Δημήτρη, εγώ και ο αδερφός μου ο Γιάννης, είμαστε κοντά σου.

Η σπαρακτική ανάρτηση της συντρόφου του

Τραγικές είναι οι στιγμές και για τη σύντροφο του Ιωνά Καρούση, η οποία δημοσίευσε κοινές φωτογραφίες τους σε ανάρτησή της και γράφει «Δε γίνεται να έχεις φύγει. Καρδιά μου, κούκλε μου, μοναδικέ μου. Θα σε αγαπώ για πάντα».

