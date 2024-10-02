Το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε από τα συνολικά επτά που έχασαν τη ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση το βράδυ της Τρίτης σε σταθμό του τραμ στη Γιάφα, ήταν η 33χρονη Ινμπάρ Σεγκέβ.Η ίδια έχασε τη ζωή της κατά την επίθεση ωστόσο, το μόλις 9 μηνών βρέφος που είχε στην αγκαλιά της δεν έπαθε τίποτα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ισραηλινό KAN, η Σεγκέβ θωράκισε το μωρό της με το σώμα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μια γυναίκα επιβάτης τρένου είπε στο Ynet ότι «(η Σεγκέβ) πήγε να κατέβει από το τρένο και τότε την πυροβόλησαν. Ακούσαμε το μωρό να ουρλιάζει. Το βγάλαμε έξω από το τραμ. Ένας από τους αστυνομικούς πήγε εμένα και το μωρό σε ένα βαν στο Wolfson (νοσοκομείο)» είπε.

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.



She saved his life.



There are no words. Only heartbreak 💔 .



May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7 — Israel ישראל (@Israel) October 2, 2024

Η Σεγκέβ ζούσε στο Τελ Αβίβ και είχε στούντιο γυμναστικής και Pilates στο κέντρο της πόλης. Ο σύζυγός της, Yaari Vigdar, είναι στρατιώτης στις εφεδρείες, ο οποίος αυτή τη στιγμή πολεμά στη Γάζα και στο βορρά, πρόσθεσε το KAN.

Ο σύζυγός της μίλησε στο KAN, λέγοντας ότι αφού δεν έλαβε απάντηση από τη σύζυγό του, πήγε με το ποδήλατό του γρήγορα στο σημείο, αλλά δεν μπορούσε να τη βρει.

«Μετά από ενδελεχή έρευνα, βρήκα το σκυλί μας πυροβολημένο ενώ περαστικοί την φρόντιζαν. Αναζήτησα την Ινμπάρ σε όλη τη γειτονιά και κατάλαβα ότι έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο γιατί δεν πήρα απάντηση από πουθενά»

Στη συνέχεια έτρεξε να αναζητήσει τον γιο του, βρίσκοντάς τον στα χέρια γιατρού σε προστατευμένη περιοχή του νοσοκομείου, λόγω της ιρανικής επίθεσης το βράδυ της Τρίτης, είπε στο ΚΑΝ.

"Ο Άρι βρισκόταν σε μάρσιπο που κάλυπτε όλο το πάνω μέρος του σώματος του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δεν τραυματίστηκε καθόλου» υποστήριξε.

«Για το υπόλοιπο της ζωής του - μακάρι να νιώθει την ίδια αγάπη που έλαβε από την Ινμπάρ», κατέληξε ο σύζυγος της Ινμπάρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.