Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χτες, Πέμπτη Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκε 45χρονος μελισσοκόμος ο οποίος και συνελήφθη χτες το βράδυ και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιόν του.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος τονίζουν πως παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.



Πηγή: skai.gr

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