Προς κλιμάκωση βαίνουν οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για το πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ, αφού οι πολέμιοι της επένδυσης - μαμούθ απέρριψαν την πρόταση του Έντιο Ράμα «να συζητήσουν λύσεις».

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους των Τιράνων για τρίτη συνεχή ημέρα την Τετάρτη, μερικοί από αυτούς κρατώντας φουσκωτά φλαμίνγκο ως αναφορά στην επαπειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για μπλοκάρισμα του έργου.

Δείτε βίντεο του Reuters και στα social media:

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🇦🇱|Albania is teaching the world a real lesson.



On Day 4 of protests, Albanian people clashed with police in opposition to the controversial resort project in Zvernec linked to Jared Kushner.



Police used water cannons to disperse the crowd. The government gave the ridiculous… pic.twitter.com/9La3fmKOV5 — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) June 4, 2026

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται επίσης για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το συγκρότημα του 1,6 δισ. δολαρίων ξεκίνησαν πρόσφατα σε μια περιοχή που θεωρείται εδώ και καιρό ως μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας», δήλωσε ο Αλεξάντρ Τράιτσε, εκτελεστικός διευθυντής της κορυφαίας περιβαλλοντικής οργάνωσης της χώρας, για την Προστασία και Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA). «Δεν έχουμε δει καμία δημόσια διαβούλευση ή δημόσια έγγραφα σχετικά με τις άδειες, επομένως τώρα αυτό που λέμε είναι: αν απομακρύνουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους βιότοπους στην κατάσταση που βρίσκονταν, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε».

Ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ο οποίος υπεραμύνθηκε της ανάπτυξης ως ορόσημο στην πορεία της μικρής βαλκανικής χώρας από σταλινικό κράτος σε τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός επέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εγώ εδώ».

Ως η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της Αλβανίας, η PPNEA σήμανε συναγερμό όταν εμφανίστηκαν προειδοποιήσεις ότι μια περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς κινδύνευε να καταστραφεί.

Νωρίτερα φέτος, η Ιβάνκα Τραμπ πραγματοποίησε μια ξαφνική επίσκεψη στη χώρα με μια ομάδα αρχιτεκτόνων, περιοδεύοντας στην τοποθεσία που προορίζεται για ανάπτυξη από την επενδυτική εταιρεία του συζύγου της, Affinity Partners.

Παρέμβαση σε προστατευόμενη περιοχή

Το θέρετρο προορίζεται να καλύψει μια περιοχή που περιλαμβάνει όχι μόνο την ακατοίκητη βραχονησίδα Σάζαν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτιους βιότοπους στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο που την περιβάλλει. Τα νερά αυτά συγκαταλέγονται στα τελευταία καταφύγια για τη μεσογειακή φώκια μοναχό, με την περιοχή να φιλοξενεί επίσης περισσότερα από 200 είδη πουλιών -πολλά από αυτά απειλούμενα με εξαφάνιση- συμπεριλαμβανομένων των φλαμίνγκο και των αργυροπελεκάνων, σύμφωνα με τη BirdLife International.

Μεγάλες εκτάσεις προστατευόμενου παράκτιου τοπίου, βόρεια του χωριού Ζβέρνιτσα, μεταξύ της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και της θάλασσας, προορίζονται επίσης για ανάπτυξη.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στις προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε ο Τράιτσε. «Δεν είναι απλώς πρωτοφανές, υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση του κράτους δικαίου χωρίς καμία κοινωνική μέριμνα, καμία περιβαλλοντική μέριμνα, καμία άδεια σύμβασης, παρά μόνο μπουλντόζες που εισβάλλουν».

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο ανησυχία μετατράπηκε σε δημόσια οργή όταν οι εργάτες άρχισαν να τοποθετούν έναν φράχτη με τσιμεντένια βάση και αγκαθωτό σύρμα, εγκατέστησαν μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για την προστασία του έργου και βαρέα μηχανήματα άρχισαν να αποδεκατίζουν αρχαίους αμμόλοφους και μεσογειακά πευκοδάση για να ανοίξουν δρόμους πρόσβασης.

«Τότε ήταν που εξοργίστηκαν πραγματικά οι ντόπιοι», είπε. «Άνθρωποι που έχουν γη εκεί ή που εργάζονται σε αυτή τη γη, ξαφνικά δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση... Πλέον έχει ξεπεράσει το επίπεδο του περιβαλλοντικού ζητήματος. Είναι ζήτημα των πολιτών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Αυτή την εβδομάδα, ο ειδικός φορέας κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, SPAK, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις αμφιλεγόμενες νομοθετικές αλλαγές που εγκρίθηκαν το 2024 σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές.

Οι κατασκευαστές δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν με υπευθυνότητα. «Η εστίασή μας παραμένει στην υπεύθυνη διαχείριση, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις τοπικές κοινότητες. Σεβόμαστε τις συνεχιζόμενες δημόσιες και θεσμικές διαδικασίες», δήλωσε ο Άσερ Αμπεχσέρα, πρόεδρος της Sazan Real Estate Development LLC, η οποία αναπτύσσει τα σχέδια σε συνεργασία με την εταιρεία του Κούσνερ.

Η προσπάθεια για επενδύσεις

Ο Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη θητεία πέρυσι με την υπόσχεση να εντάξει την Αλβανία στην ΕΕ έως το 2030 και επιθυμεί διακαώς να προσελκύσει επενδύσεις σε μια χώρα που παραμένει μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης, αρνείται επίσης ότι η ανάπτυξη θα θέσει σε κίνδυνο την παρθένα ακτογραμμή της. Στις 1 Ιουνίου δήλωσε στο αλβανικό κοινοβούλιο ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η τελική πρόταση.

Και σε δήλωσή του την Τετάρτη, ανέφερε ότι είναι «πολύ σημαντικό να παραμείνουμε φιλόξενοι, να παραμείνουμε δίκαιοι και σε καμία περίπτωση να μην δεχτούμε το στίγμα ότι είμαστε μια χώρα όπου οι επενδυτές αντιμετωπίζονται με εχθρότητα».

Σε συνέντευξή του στον Guardian πριν εγκριθεί αρχικά το έργο, ο Ράμα αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον του Κούσνερ για την Αλβανία χρονολογείται εδώ και χρόνια, «όταν ο Τραμπ δεν ήταν κοντά στο να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και φαινόταν πιο κοντά στο να πάει στη φυλακή παρά στον Λευκό Οίκο».

«Δεν σχετιζόταν με τον Τραμπ, αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα σπουδαίο έργο», είπε.

Κλειστή για σχεδόν 50 χρόνια υπό τη σιδηρά διακυβέρνηση ενός καθεστώτος που απαγόρευε τα ταξίδια, η Αλβανία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στους επισκέπτες που προσελκύονται από τη φυσική της ομορφιά και την προσιτή τιμή της.

Για τους υποστηρικτές, η προσπάθεια του Ράμα να προσελκύσει επενδυτές υψηλού επιπέδου θεωρείται απαραίτητη εάν ο προορισμός θέλει να αποφύγει τις παγίδες του υπερτουρισμού. Αλλά για τους επικριτές, η διαμάχη έχει τροφοδοτήσει επίσης την αυξανόμενη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. «Η οργή δεν στρέφεται τόσο κατά του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ, αλλά κατά της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο το χειρίστηκε αυτό», δήλωσε ο Τράιτσε.

Έχει γίνει προσέγγιση στην Affinity Partners για σχολιασμό.

Πηγή: skai.gr

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