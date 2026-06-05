Η Μπέλα Χαντίντ «βάζει φωτιά» στο Σεν Τροπέ με τις νέες φωτογραφίες της με μαγιό

Η Μπέλα Χαντίντ μπορεί να βρίσκεται ξανά στη Νέα Υόρκη, όμως φαίνεται πως το μυαλό της παραμένει ακόμη στις διακοπές της στη Νότια Γαλλία.

Το 29χρονο μοντέλο μοιράστηκε με τους 60 εκατομμύρια followers της στο Instagram νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Σεν Τροπέ, ποζάροντας πάνω σε γιοτ με ένα γαλάζιο ολόσωμο μαγιό. Η ανάρτηση, που δεν συνοδευόταν από λεζάντα, συγκέντρωσε γρήγορα εκατοντάδες χιλιάδες «likes», με τους θαυμαστές της να αποθεώνουν το καλοκαιρινό της look.

Η Μπέλα είχε βρεθεί πρόσφατα στη Γαλλία, όπου εκτός από στιγμές χαλάρωσης στο Σεν Τροπέ, έκανε και εμφάνιση στο Φεστιβάλ Καννών. Σε προηγούμενες αναρτήσεις της από το ταξίδι είχε εμφανιστεί και ο αδελφός της, Ανουαρ Χαντίντ.

Τα τελευταία χρόνια, η Μπέλα Χαντίντ δεν περιορίζεται μόνο στον χώρο της μόδας. Μαζί με την Τζεν Μπάτσελορ έχει δημιουργήσει το brand μη αλκοολούχων ποτών Kin Euphorics, ενώ το 2024 λάνσαρε και το Orabella, μια σειρά αρωμάτων για την επιδερμίδα. Στην προσωπική της ζωή παραμένει «ελεύθερη και ωραία» μετά τον χωρισμό της από τον καουμπόι, Άνταν Μπανουέλος, με τον οποίο ήταν ζευγάρι για περίπου τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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