Σε κάθειρξη πέντε ετών καταδικάστηκε πρώην δήμαρχος Έδεσσας που κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για απιστία, πράξη που συνδεόταν με έλλειμμα άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του δήμου, κατά το διάστημα της διοίκησής του, την περίοδο 2001 έως 2010.

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στην τότε προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Για την ίδια υπόθεση οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί τον Νοέμβριο του 2021, ελλείψει δόλου, όπως είχε κρίνει τότε το Δικαστήριο. Κατά της αθωωτικής απόφασης όμως ασκήθηκε αναίρεση από τον 'Αρειο Πάγο, καθώς δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση στο σκεπτικό της απόφασης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και να δικαστεί από μηδενική βάση και με νέα σύνθεση.

Εκτός από τους δύο παραπάνω που καταδικάστηκαν, σε δίκη είχε παραπεμφθεί κι ο ταμίας του δήμου που στο μεταξύ έχει αποβιώσει. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο τότε δήμαρχος και η προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών δεν προέβησαν στις ενέργειες που όφειλαν για τον έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων που εκτελούσε ο ταμίας - δημοτικός υπάλληλος, δεν έλεγχαν το χρηματικό υπόλοιπο της ετήσιας διαχείρισης και υπήρχε μία αταξία σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή τους, επειδή δεν διαπίστωσε ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με δόλο. «Πρέπει να προκύπτει ιδιοτελές κίνητρο ότι ωφέλησαν συγκεκριμένα πρόσωπα, για παράδειγμα προμηθευτές του δήμου, αλλά εδώ δεν εισφέρθηκαν τέτοια στοιχεία», ανέφερε στην αγόρευσή του. Οι δικαστές όμως είχαν διαφορετική άποψη και τους έκριναν ένοχους.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την πράξη, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο δήμος από το 2002 είχε προσλάβει ορκωτούς λογιστές που ουδέποτε έκαναν λόγο για πραγματικό έλλειμμα και ζημιά στα οικονομικά του δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

