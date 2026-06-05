Αγνώριστος ο Στίβεν Σιγκάλ: Η πρώτη εμφάνιση μετά από 9 μήνες και η νέα ζωή στη Ρωσία

Ο Στίβεν Σιγκάλ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στη Ρωσία, εννέα μήνες μετά την τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής μπροστά στις κάμερες.

Ο 74χρονος βετεράνος των ταινιών δράσης εμφανίστηκε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ένα από τα σημαντικότερα ετήσια γεγονότα της Ρωσίας στον χώρο της οικονομίας και των διεθνών επαφών. Ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ συμμετείχε ως προσκεκλημένος σε πάνελ με θέμα τον πολιτισμό.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ο Στίβεν Σιγκάλ εδώ και χρόνια έχει απομακρυνθεί από την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή και έχει συνδεθεί στενά με τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρότι γεννήθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, απέκτησε ρωσική υπηκοότητα το 2016 και έκτοτε ζει κυρίως στη Ρωσία.

Hollywood action vet Steven Seagal, 74, is seen for the first time in nine months as he continues to live in Russia https://t.co/XkILDY6Q53 — Daily Mail (@DailyMail) June 4, 2026

Τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον κινηματογράφο και έχει στραφεί σε πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες. Το 2018 ορίστηκε ειδικός εκπρόσωπος για τις ρωσοαμερικανικές ανθρωπιστικές σχέσεις. Το 2023 ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού απένειμε το ρωσικό Τάγμα Φιλίας για τη συμβολή του στις διεθνείς πολιτιστικές και ανθρωπιστικές σχέσεις.

Ο Στίβεν Σιγκάλ υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των ταινιών δράσης στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τη δεκαετία του ’90, με επιτυχίες που τον έκαναν σύμβολο του είδους. Ωστόσο, η σημερινή του εικόνα απέχει πολύ από τα χρόνια της δόξας στο Χόλιγουντ, με τις δημόσιες εμφανίσεις του να προκαλούν πλέον περισσότερο πολιτικό ενδιαφέρον παρά κινηματογραφικό.

Πηγή: skai.gr

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