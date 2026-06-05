Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν τις επόμενες ημέρες στην υπόθεση γυναικοκτονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα καθώς οι Αρχές εντόπισαν ηχητικές καταγραφές της γυναίκας στο γραφείο του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ηχητικό υλικό εντοπίστηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρισκόταν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Μέσα σε αυτά τα ηχητικά περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους δηλαδή αν π.χ. η γυναίκα γνώριζε ότι την κατέγραφε.

Πρόκειται ωστόσο για ένα ακόμη εύρημα που αποδεικνύει την εμμονή που είχε ο 41χρονος με τη γυναίκα του και μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Εν τω μεταξύ, ο 41χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του, δεν απολογήθηκε τελικά χθες. Πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 το πρωί και παρέμεινε στον χώρο για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο, την τελευταία προθεσμία που μπορούσε να λάβει.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται να έπαιξαν τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθε στα χέρια της υπεράσπισης μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.



Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί και αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλα ψηφιακά πειστήρια. Οι αναλύσεις των ευρημάτων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για έγκλημα που είχε προμελετηθεί, αλλά και να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Στα νεότερα δεδομένα προστίθεται ότι καταγράφεται μεταβολή στην περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά του κατηγορουμένου. Ενώ αρχικά φερόταν να υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, πλέον φαίνεται να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού πριν από τη δολοφονία.

Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα κρίσιμα στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην απολογία του 41χρονου το Σάββατο, από την οποία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

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