Ebury: Ιούνιος στις αγορές με Ιράν, πληθωρισμό και διοικητικό ντεμπούτο στη Fed

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Οι επενδυτές δικαιολογημένα θα ρίχνουν αυτόν τον μήνα και μια ματιά στις στήλες με τα αθλητικά, καθώς ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, φέρνοντας το γνώριμο μείγμα δράματος και έντασης. Ωστόσο, και οι χρηματοπιστωτικές αγορές ετοιμάζονται να προσφέρουν το δικό τους θέαμα.

Κύρια σημεία:

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν προχωρούν, αλλά οι αγορές εμφανίζουν κόπωση απέναντι στις ειδήσεις.

Ο χρόνος και ο ρυθμός επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ θα είναι καθοριστικής σημασίας για το συνάλλαγμα.

Η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά η Ευρώπη επιβραδύνεται υπό το βάρος του ενεργειακού κόστους.

Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, αλλά πιθανότατα πρόκειται απλώς για μια προληπτική κίνηση.

Στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ο νέος πρόεδρος Warsh ετοιμάζεται για την πρώτη του συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νίκη του Burnham στην επαναληπτική εκλογή συνιστά κίνδυνο για τη στερλίνα που δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς.

Οι περισσότεροι από τους βασικούς κεντρικούς τραπεζίτες ετοιμάζονται για έναν καθοριστικό γύρο συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής, με επίκεντρο τη Fed. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στο Ιράν μπαίνουν επίσης βαθιά στις καθυστερήσεις, αν και τα σημάδια προόδου σημαίνουν ότι υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να δούμε συμφωνία πάνω σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο ακόμη και μέσα σε αυτόν τον μήνα. Οι πιέσεις προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Starmer ενδέχεται επίσης να ενταθούν, εάν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Andy Burnham, επικρατήσει στην επαναληπτική εκλογή, κάτι που θα τον έφερνε σε θέση βολής για την ηγεσία των Εργατικών.

Ο περασμένος μήνας χαρακτηρίστηκε από ευρεία ανάκαμψη της διάθεσης για ρίσκο, καθώς οι αγορές προτίμησαν να δουν με πιο αισιόδοξο μάτι τις τελευταίες ειδήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι αγορές μετοχών κινήθηκαν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ ο πόλεμος, το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο έχασε έδαφος έναντι των περισσότερων βασικών ανταγωνιστών του, και οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν καθώς αμβλύνθηκαν οι ανησυχίες για ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και επιθετικούς κύκλους σύσφιξης. Οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ενσωματώνουν ένα αρκετά σημαντικό risk premium λόγω του πολέμου στο Ιράν, κάτι λογικό δεδομένου ότι η κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμένει σχεδόν μηδενική, αν και ακόμη και εδώ έχουμε δει αισθητή υποχώρηση.

Παρά τη βελτίωση αυτή στη διάθεση για ρίσκο, διαπιστώνουμε ένα σαφές στοιχείο αυτού που αποκαλούμε «κόπωση απέναντι στις ειδήσεις», δηλαδή ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά γίνονται ολοένα και πιο αποστασιοποιημένοι απέναντι στις συνεχιζόμενες παλινωδίες των ειρηνευτικών συνομιλιών. Πρόσφατες ειδήσεις, που στην αρχή του πολέμου θα είχαν προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στα νομίσματα, τώρα είτε αγνοούνται πλήρως είτε αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη επιφύλαξη. Ως αποτέλεσμα, το EUR/USD έχει παγιδευτεί στο στενό εύρος 1,160-1,165 από τα μέσα Μαΐου, ενώ η εξάμηνη τεκμαρτή μεταβλητότητα του ζεύγους έχει υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2021. Αυτό θα μπορούσε, βεβαίως, να αλλάξει γρήγορα, αν και μάλλον θα χρειαζόταν να δούμε πιο συγκεκριμένες ειδήσεις από τις διαπραγματεύσεις για να βγουν οι αγορές από τη σημερινή τους νωθρότητα.

Αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα οδηγήσει τις κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος αυτόν τον μήνα;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν προχωρούν, αλλά ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει

Ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να κινείται αργά αλλά σταθερά προς επίλυση. Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, ενώ η προσωρινή συμφωνία σε ένα μνημόνιο κατανόησης για παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για μόνιμο τέλος της σύγκρουσης συνιστά ίσως το σημαντικότερο βήμα προς την ειρήνη έως τώρα. Η φερόμενη αναστολή των συνομιλιών από το Ιράν την 1η Ιουνίου μας φαίνεται σε μεγάλο βαθμό διπλωματικό θέατρο: πιθανώς αρκετή για να καθυστερήσει την υπογραφή μιας συμφωνίας-πλαισίου, αλλά μάλλον όχι ικανή να εκτροχιάσει τη συνολική διαδικασία. Η συγκρατημένη αντίδραση των αγορών υποδηλώνει ότι και οι επενδυτές συμμερίζονται αυτή την άποψη.

Για τις αγορές, δύο παράγοντες θα είναι καθοριστικοί: ο χρόνος οποιασδήποτε επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ και ο ρυθμός με τον οποίο θα αποκατασταθεί στη συνέχεια η προσφορά πετρελαίου. Ο πρώτος θα καθορίσει πόσο γρήγορα θα αρχίσει να αποσύρεται το risk premium που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του αργού και στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, ενώ ο δεύτερος θα υπαγορεύσει τον αντίκτυπο του σοκ στην οικονομία, κυρίως σε ό,τι αφορά τις δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις. Τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς δείχνουν να προεξοφλούν μια σχετικά ταχεία επιστροφή σε «κανονικά» επίπεδα προσφοράς πετρελαίου, ένα αισιόδοξο βασικό σενάριο που ενδέχεται να επιβεβαιωθεί, αλλά αφήνει και περιθώριο απογοήτευσης. Την ίδια στιγμή, το EUR/USD παραμένει αγκυροβολημένο σε στενό εύρος, με τη μεταβλητότητα σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι μια αξιόπιστη συμφωνία ειρήνης μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη που χρειάζεται το συναλλαγματικό ζεύγος για να βγει από τη στάση αναμονής.

Δύσκολες εξισώσεις για τις κεντρικές τράπεζες

Οι δείκτες PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Μαΐου ανέδειξαν τη σαφή απόκλιση στον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, καθώς οι ΗΠΑ φαίνονται ουσιαστικά άτρωτες στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, ενώ οι ευρωπαϊκές οικονομίες αισθάνονται ξεκάθαρα την πίεση. Οι PMI της Ευρωζώνης για τον Μάιο υποδηλώνουν ότι στο β’ τρίμηνο βρισκόμαστε, στην καλύτερη περίπτωση, μπροστά σε στασιμότητα και, στη χειρότερη, μπροστά σε συρρίκνωση. Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη εξίσωση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Από τη μία πλευρά, οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές και οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζουν να εντείνονται. Από την άλλη, με αδύναμη ανάπτυξη και τη χαλάρωση στις αγορές εργασίας να αναμένεται να περιορίσει τις δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις, οι αξιωματούχοι δύσκολα θα θελήσουν να σηματοδοτήσουν ουσιαστική σύσφιξη από εδώ και πέρα.

Η ΕΚΤ έχει ουσιαστικά εγκλωβιστεί στην ανάγκη να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα μέσα στον μήνα και αναμένεται να το πράξει όταν συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, βλέπουμε περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω σύσφιξη πέρα από αυτό. Το τρέχον σοκ στην προσφορά αναμένεται να είναι προσωρινό, αλλά και η υποκείμενη δυναμική ανάπτυξης της Ευρωζώνης παραμένει υπερβολικά εύθραυστη για να απορροφήσει παρατεταμένη νομισματική περιοριστική στάση. Ταυτόχρονα, οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν μια ήδη υποτονική οικονομία σε βαθύτερη επιβράδυνση. Πιστεύουμε ότι η κίνηση του Ιουνίου θα είναι περισσότερο μια «προληπτική αύξηση», που συμβολίζει κυρίως την αποφασιστικότητα της τράπεζας, παρά η απαρχή ενός κύκλου σύσφιξης.

Μας είναι ακόμη πιο δύσκολο να δικαιολογήσουμε υψηλότερα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητη τη στάση της στις 18 Ιουνίου, καθώς οι αξιωματούχοι σταθμίζουν την ταχεία επιβράδυνση της βρετανικής αγοράς εργασίας και τους πληθωριστικούς κινδύνους που απορρέουν από τη σύγκρουση με το Ιράν. Υποστηρίζουμε ότι οι αγορές ομολόγων έχουν ήδη αναλάβει μέρος αυτής της δουλειάς, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την πίεση προς την Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει η ίδια τα επιτόκια. Η άνοδος στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων από την έναρξη της σύγκρουσης, οι οποίες έχουν ενισχυθεί πολύ ταχύτερα από εκείνες των αντιστοίχων των G7 μέχρι στιγμής μέσα στο 2026, λειτουργεί από μόνη της ως μορφή σύσφιγξης, ενώ οι αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι το ίδιο ισχύει και για τη μεταστροφή από τις προσδοκίες για πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων στην αρχή του έτους σε καμία μείωση πλέον.

Στις ΗΠΑ, όλα τα βλέμματα αυτόν τον μήνα θα είναι στραμμένα στον Kevin Warsh, ο οποίος θα προεδρεύσει στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος της FOMC στις 17 του μήνα. Με την αμερικανική οικονομία να αποδίδει καλά και τον πληθωρισμό να κινείται πάνω από τον στόχο, φαίνεται μάλλον απίθανο ότι ο Warsh θα μπορέσει να κατευθύνει τη νομισματική πολιτική προς πιο ήπια κατεύθυνση μέσα στη χρονιά. Οι αγορές θα αναζητήσουν ενδείξεις για μια πιο συγκρατημένη στάση στην επικοινωνία, που θα απομακρύνεται από τη λεπτομερή καθοδήγηση που χαρακτήρισε την εποχή Powell, μαζί με προσδοκίες για πιο λιτό ισολογισμό. Μια λιγότερο διαφανής και λιγότερο προβλέψιμη Fed θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μας, να αποτελέσει μεσοπρόθεσμο αντίβαρο για το δολάριο.

Ο Burnham έτοιμος να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την Ντάουνινγκ Στριτ;

Οι τοπικές εκλογές του Μαΐου επιδείνωσαν μια ήδη εύθραυστη πολιτική κατάσταση για την κυβέρνηση του Keir Starmer. Παρότι δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί επίσημη αμφισβήτηση, θεωρούμε ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στους συσχετισμούς δυνάμεων παρά σε πραγματική έλλειψη διάθεσης από όσους θα ήθελαν να διεκδικήσουν την ηγεσία. Ένας άνθρωπος που φαίνεται να διαθέτει αρκετή στήριξη τόσο για να προκαλέσει όσο και να κερδίσει μια εσωκομματική αναμέτρηση είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Andy Burnham, ο οποίος θα προσέλθει στην επαναληπτική εκλογή στις 18 Ιουνίου γνωρίζοντας ότι μια νίκη εκεί θα του άνοιγε σχεδόν διάπλατα τον δρόμο προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Θεωρούμε την επικείμενη επαναληπτική εκλογή ως έναν αρκετά σημαντικό κίνδυνο για τη στερλίνα που δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς, μια εφησυχαστική στάση που ίσως αντανακλά κυρίως το καθυστερημένο χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης αλλαγής ηγεσίας και όχι ουσιαστική υποχώρηση του κινδύνου μεταβολής του status quo. Η σαφής προτίμηση του Burnham για πιο επεκτατική δημοσιονομική στάση, υψηλότερη φορολογία και μεγαλύτερη έκδοση κρατικών ομολόγων συνιστά καθοδικό κίνδυνο για τις αγορές. Το πρόβλημα είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δύσκολα μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο πείραμα, δεδομένου του εξαιρετικά περιορισμένου δημοσιονομικού περιθωρίου, της ανοδικής τροχιάς του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και της αναιμικής ανάπτυξης σε μια περίοδο αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και γήρανσης του πληθυσμού. Η απαξιωτική στάση του Burnham απέναντι στις αγορές ομολόγων, παρότι έχει έκτοτε μετριαστεί, είναι κάτι που οι «bond vigilantes» δεν θα ξεχάσουν και θα τιμωρήσουν αναλόγως.



Πηγή: skai.gr

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