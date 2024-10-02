Άγριο ξύλο "έπεσε" χθες το μεσημέρι σε ΕΠΑΛ στην Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Χανίων, μεταξύ μαθητών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν μάλιστα ότι ένας μαθητής κρατούσε το θύμα της επίθεσης και άλλος χτυπούσε.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία σήμερα από τους γονείς του θύματος της επίθεσης, μαθητή Α' τάξης, ενώ προσήχθησαν και συνελήφθησαν οι δύο επίσης μαθητές (Β' και Γ' τάξης) που φέρονται να εμπλέκονται. Σε εξέλιξη είναι η διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και ο σχηματισμός της δικογραφίας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε εν ώρα λειτουργίας του σχολείου, στο προαύλιο, και μπροστά στα μάτια κι άλλων μαθητών του σχολείου, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το τί ήταν αυτό που "πυροδότησε" την επίθεση.

Πάντως πέραν των μαθητών εξετάζεται η ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Ο μαθητής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχτηκε χτυπήματα στα πλευρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

