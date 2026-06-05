Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής στο Telekom Center, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη της μάχης του τίτλου (21:00, ΕΡΤ 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr).

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 1-0 στις νίκες μετά το δύσκολο αλλά πολύτιμο 82-76 στο ΣΕΦ και ταξιδεύουν στο Μαρούσι με στόχο να κάνουν το μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως η ισοφάριση αποτελεί μονόδρομο, καθώς ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα θα τους φέρει με την πλάτη στον τοίχο στη συνέχεια της σειράς.

Το πρώτο παιχνίδι ήταν τρομερά ανταγωνιστικό και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και να διατηρήσει το προβάδισμά του στα κρίσιμα σημεία, όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, διεκδίκησε τη νίκη παρόλο που βρέθηκε στο -17 και έδειξε ότι διαθέτει τα ψυχικά αποθέματα για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αγωνιστικά, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Κώστας Σλούκας συμμετείχαν σε μέρος του κανονικού προγράμματος της ομαδικής προπόνησης του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή τους θα κριθεί ανήμερα της αναμέτρησης. Παράλληλα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική εξάδα των ξένων που θα δηλωθεί για τον αγώνα. Στο πρώτο παιχνίδι εκτός έμειναν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Κένεθ Φαρίντ, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές ενόψει της αναμέτρησης στο Telekom Center. Δεν θα αγωνιστεί ο Μάριους Γκριγκόνις, που είναι εκτός του εγχώριου ρόστερ.

Αντίστοιχα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και Μόντε Μόρις, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος, ενώ αμφίβολη είναι η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και στον Ολυμπιακό, πάντως, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επιλογές των ξένων, καθώς στο πρώτο παιχνίδι εκτός δωδεκάδας είχαν μείνει ο Φρανκ Ντιλικινά και ο Ντόντα Χολ.

Με το σκορ της σειράς στο 1-0 και τις λεπτομέρειες να παίζουν καθοριστικό ρόλο, όλα δείχνουν πως το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» θα διεξαχθεί σε συνθήκες υψηλής έντασης. Ο Ολυμπιακός αναζητά μία νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να στείλει το μήνυμα ότι παραμένει ζωντανός στη μάχη του τίτλου και έτοιμος να απαντήσει άμεσα στην πρόκληση. Οι διαιτητές της αναμέτρησης αναμένεται να γίνουν γνωστοί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, προσθέτοντας ακόμη ένα στοιχείο ενδιαφέροντος σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα του ελληνικού μπάσκετ. Υπενθυμίζουμε, άλλωστε, πως η διαιτησία του Game 1 συζητήθηκε έντονα, με τους «πράσινους» να έχουν σημαντικά παράπονα.

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