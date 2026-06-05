Θα γίνει η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η αίθουσα χορού προχωράει εξαιρετικά. Το έργο βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και κάτω από τον προϋπολογισμό (σε αντίθεση με το κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που απέτυχε παταγωδώς στον έλεγχο του κόστους και του χρόνου!). Η ποιότητα είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι είχα υποσχεθεί, συμπεριλαμβανομένου του DronePort και ΟΛΩΝ των άλλων πολυάριθμων στρατιωτικών στοιχείων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και κατασκευάζονται σε ολόκληρο το ολοκληρωμένο και συνεκτικό έργο», λέει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο επίσης για ένα «απολύτως απαραίτητο και ξεχωριστό έργο».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, το κόστος για την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων έχει διπλασιαστεί στα 400 εκατ. δολάρια, από το αρχικά εκτιμώμενο κόστος.

Παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ ότι το έργο δεν θα κοστίσει τίποτα στους Αμερικανούς φορολογούμενους, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ζητήσει επιπλέον κονδύλια από το Κογκρέσο για την ασφάλεια γύρω από το συγκρότημα – σε μια εποχή που οι Αμερικανοί αγωνίζονται με το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ διαμηνύει εξαρχής πως η νέα αίθουσα χορού είναι απαραίτητη για να «φιλοξενήσει κόσμο για μεγάλες δεξιώσεις και επίσημες επισκέψεις», ενώ επισημαίνει συχνά πως είναι «ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με τα σχέδια του Λευκού Οίκου, η αίθουσα θα έχει συνολική έκταση 361 τετραγωνικών μέτρων και χωρητικότητα για 650 καλεσμένους. Υπάρχουν προτάσεις να υπάρχει και σταθμός για drones στην ταράτσα, υπόγειο νοσοκομείο αλλά και απόρρητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η κατασκευή της αίθουσας χορού θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο έτος και θα έχει ολοκληρωθεί «πολύ πριν» από τη λήξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

Πηγή: skai.gr

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