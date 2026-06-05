Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επένδυση 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία του άνθρακα, με στόχο τη διατήρηση λειτουργίας ορυχείων και την κατασκευή δύο νέων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών που θα χρησιμοποιούν άνθρακα.

Η επένδυση αφορά 14 ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια και 42 ορυχεία που βρίσκονται σε πολιτείες όπου ο Τραμπ κέρδισε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ενέργεια αυτή θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, θα παρατείνει τη λειτουργία τους κατά δεκαετίες, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού δικτύου και θα διατηρήσει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επένδυση 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία του άνθρακα, με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας υφιστάμενων ορυχείων και την κατασκευή δύο νέων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών που θα λειτουργούν με καύση άνθρακα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση των δημοκρατικών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως οι πολιτείες όπου βρίσκονται 14 εργοστάσια και 42 ορυχεία άνθρακα στήριξαν την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η νέα επένδυση θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους για δεκαετίες, ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης και διατηρώντας χαμηλά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μεγάλου τερματικού σταθμού στην Όκλαντ της Καλιφόρνια για την εξαγωγή άνθρακα, όπως ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Η παραγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ είχε μειωθεί στο μισό από το 2005 έως το 2020, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό το 2024, αλλά παρουσίασε σημαντική άνοδο το 2025, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ενέργεια.

Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, η αύξηση της παραγωγής επιταχύνθηκε περαιτέρω.

Σύμφωνα με έκθεση του Global Energy Monitor, οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική μεγάλη οικονομία που αύξησε αισθητά την κατανάλωση άνθρακα το 2025.

Η επιβράδυνση της χρήσης άνθρακα στις ΗΠΑ σχετιζόταν κυρίως με απώλεια ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων χωρών, όπως η Κίνα, αλλά και με περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Η καύση άνθρακα αποτελεί βασική αιτία εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, με τη σταδιακή εγκατάλειψή του να θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον «όμορφο καθαρό άνθρακα».

Περίπου το 9% της ενέργειας που καταναλώθηκε στις ΗΠΑ το 2025 προήλθε από άνθρακα, ποσοστό σχεδόν ίσο με αυτό των ανανεώσιμων πηγών.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο νέοι σταθμοί θα κατασκευαστούν στη Δυτική Βιρτζίνια και στην Αλάσκα, με «τεχνολογία εντελώς νέα, πολύ καθαρή».

Η τελευταία μονάδα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα στις ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2013, το εργοστάσιο Sandy Creek Energy Center στο Τέξας.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από έξι πανεπιστήμια το 2023 εκτιμά ότι οι εκπομπές από εργοστάσια άνθρακα προκάλεσαν περίπου 460.000 θανάτους από το 1999 ως το 2000.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επέκρινε την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για την υποστήριξη επιδοτούμενων πηγών ενέργειας με ακανόνιστη παροχή, που έθεταν σε κίνδυνο το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο υπουργός τόνισε πως ο άνθρακας είναι «η ραχοκοκαλιά της αξιόπιστης, φθηνής και ασφαλούς αμερικανικής ενέργειας».

Αντιθέτως, η συμμαχία κοινοβουλευτικών SEEC, στην οποία συμμετέχουν περίπου εκατό δημοκρατικοί που στηρίζουν τις καθαρές μορφές ενέργειας, χαρακτήρισε την επένδυση των 700 εκατ. δολαρίων ως προτεραιότητα στους «ρυπαντές, σε βάρος των Αμερικανών».

Διεθνείς εξελίξεις και ενεργειακό κόστος

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου προκάλεσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου κατά 50% και πλέον, καθώς από εκεί διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και αερίου.

Μελέτη της τράπεζας Lazard το 2025 υπολόγισε ότι το κόστος ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ήταν ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, ακόμη και χωρίς κρατικές επιδοτήσεις.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα ορυκτά καύσιμα έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής.

Έχει αναστείλει την έκδοση νέων αδειών για μεγάλα αιολικά έργα, ενθαρρύνοντας εταιρείες να εγκαταλείψουν σχέδια για ανανεώσιμες πηγές και αποπειράθηκε, χωρίς επιτυχία, να σταματήσει ορισμένα που ήδη υλοποιούνται.

Πηγή: skai.gr

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