Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η 18η Μαΐου καθιερώθηκε ως Ημέρα των Λαϊκών Αγορών, τιμώντας την ιστορική ημέρα που, το 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινίασε την πρώτη λαϊκή αγορά στο Θησείο.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) ενώ προστίθεται ότι, η καθιέρωση αυτή έγινε ύστερα από σχετική πρόταση του Φορέα Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Η ΠΟΣΠΛΑ, σημειώνει ότι στηρίζει τις εκδηλώσεις που διοργανώνει εφέτος ο φορέας και είναι οι εξής:

- Το Σάββατο 24 Μαΐου, στις 20:30 στο 'Αλσος Περιστερίου, διοργανώνεται γιορτή με συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου και καλεσμένους τη Μελίνα Ασλανίδου, την Ελεάνα Παπαϊωάννου και τον Μιχάλη Δημητριάδη.

- Την Κυριακή 1η Ιουνίου στις 09:30, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, θα πραγματοποιηθεί το 1ο Συνέδριο στην 96χρονη ιστορία των λαϊκών αγορών, με θέμα: «Το παρόν και το μέλλον των λαϊκών αγορών», όπου θα παρουσιαστεί επιστημονική έρευνα της METRON ANALYSIS για την κοινωνική και οικονομική σημασία των αγορών.

Πηγή: skai.gr

