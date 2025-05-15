Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 15-5-2025 στην περιοχή των Βουτών Ηρακλείου, με εξειδικευμένο drone, λεπτομερής αποτύπωση της γεωμορφολογίας της περιοχής μαζί μετά πρανή. H διαδικασία υποδείχθηκε από τους γεωλόγους, με στόχο να αναδειχθεί και να καταγραφεί στο σύνολό του το γεωλογικό φαινόμενο των ρηγματώσεων που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα.

«Το drone και η καταγραφή θα μας βοηθήσει, αφού κάνει τρισδιάστατη αποτύπωση», σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χαράλαμπο Αλογδιανάκη, ο οποίος διευκρίνισε ότι η ανησυχία των κατοίκων έχει κοπάσει «αφού το φαινόμενο δεν συνεχίζεται».

Χαρακτήρισε δε την εξέλιξη ανακουφιστική, ειδικά μετά τη σεισμική δόνηση των 6,1 Ρίχτερ που δεν έδειξε να επηρεάζει, όπως ανέφερε, τις ρηγματώσεις.

Πάντως ο κ. Αλογδιανάκης εξήγησε πως κομβικής σημασίας ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις οικογένειες των οποίων τα σπίτια έχουν πληγεί και αναμένουν μέτρα στήριξης για την επισκευή τους.

Στην περιοχή των Βουτών βρέθηκε και η γγ του Δήμου Ηρακλείου Μαρία Σκραφνάκη η οποία διευκρίνισε ότι αναμένονται δύο υπερσύγχρονα μηχανήματα όπως αυτά που είχαν τοποθετηθεί στη Σαντορίνη, που θα κάνουν μετρήσεις και καταγραφή των πιθανών μικρομετακινήσεων

Έχει εξασφαλιστεί η κάθοδος δύο υπερσύγχρονων μηχανημάτων όπως αυτά που εγκαταστάθηκαν στη Σαντορίνη. Μάλιστα τις επόμενες μέρες θα γίνουν μετρήσεις των μικρομετακινήσεων, ενώ ταυτόχρονα στην περιοχή από τη ΔΕΥΑΗ έχουν απομονωθεί και μονωθεί οι όποιες διαρροές. Επιπρόσθετα η κ. Σκραφνάκη σημείωσε ότι αναμένεται το πόρισμα των επιστημόνων του ΕΑΓΜΕ, όπως και μηχανικοί, για να ελέγξουν κι άλλα σπίτια με πιθανές ρηγματώσεις. Όπως συμπλήρωσε η γγ του Δήμου Ηρακλείου, αύριο αναμένονται και δύο ρωγμόμετρα.

«Είμαστε σε επικοινωνία με τον γγ Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία αποζημίωσης προς τους πληγέντες και ό,τι άλλο απαιτείται» επισήμανε η Μ. Σκραφνάκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.