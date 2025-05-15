Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση θανάτου των τριών μελών οικογένειας στο Ελληνικό μέσα σε διάστημα μόλις 13 ημερών, με την οικιακή βοηθό να μιλά αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, φαίνεται πως η 55χρονη οικιακή βοηθός μένει σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει από ένα πρόσωπο το οποίο πρόσεχε στο παρελθόν πριν από ένα διάστημα περίπου 24 ετών.

«Εγώ ήθελα να βοηθήσω να πω δυο πράγματα και έχω χάσει τη δουλειά μου. Και έχω μπει όλο-όλο 20 φορές σε αυτό το σπίτι. Έχω πάει όταν πεθάνανε, έχω πάει γιατί μου είπαν να ψάξω κάτι χαρτιά, μου ζήτησαν κάτι φωτογραφίες να μ@ που είμαι. Και έφυγα!», όπως ανέφερε η 55χρονη, ενώ ερωτηθείσα για το ποιος ήταν αυτός που της ζήτησε αυτά τα χαρτιά, απάντησε:

«Αν μπορούσα να βρω την ταυτότητά τους, από το νοσοκομείο. Αυτή η γυναίκα δεν ξέρω ποια είναι, αλήθεια δεν ξέρω. Εγώ την είδα στο νοσοκομείο. Για 5 λεπτά την είδα, ήταν με μάσκα. Είναι η φίλη του κυρίου Μιχάλη, είχε πολλούς φίλους».

Πηγή: skai.gr

