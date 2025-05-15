Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα από γνωστό παιδικό σαμπουάν

Ο ΕΟΦ ανακάλεσε παρτίδα του παιδικού σαμπουάν «JOHNSON’S Shiny Drops Kids» των 500 ml, καθώς διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ίχνη αρώματος τα οποία δεν αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντας και για τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση σχετικά με τους όρους «υποαλλεργικό» και «χωρίς δάκρυα».

Πρόκειται για την παρτίδα «0455Ρ» πως ο πάροχος καλείται να την αποσύρει από την αγορά.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ: « Αποφασίζουμε την ανάκληση της παρτίδας 0455Ρ του Καλλυντικού προϊόντος JOHNSON’S Shiny Drops Kids Shampoo 500ml λόγω του ότι εντοπίστηκε απόκλιση κατά τον έλεγχο της παραγωγής, της εν λόγω παρτίδας. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ίχνη αρώματος εκτός της λίστας συστατικών του προϊόντος, που θα καθιστούσαν τους όρους “υποαλλεργικό” και “χωρίς δάκρυα” χωρίς τεκμηρίωση».

«Η εταιρεία Johnson & Johnson Hellas ως Υπεύθυνος Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

