Mε το σύνθημα «Δεν Ξεχνώ….», πλήθος κόσμου τίμησε στα Γιάννενα, τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, πριν από ένα χρόνο. Χιλιάδες Γιαννιώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού κέντρου και της ΑΔΕΔΥ για μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση . 'Ανθρωποι κάθε ηλικίας, φοιτητές, μαθητές εργαζόμενοι, αγρότες συμμετείχαν αρχικά στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, ενώ στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Στην κεφαλή της πορείας, ήταν αγρότες με τα τρακτέρ.

Την ώρα της κινητοποίησης, μία ομάδα νεαρών εισέβαλε βίαια, στο γραφείο της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μαρίας Κεφάλα, κατέβασε την ελληνική σημαία από το μπαλκόνι και τοποθέτησε ένα μαύρο πανό

Σε δήλωση - ανάρτηση η Υφυπουργός Μαρίας Κεφάλα για το επεισόδιο στο πολιτικό της γραφείο στα Ιωάννινα, αναφέρει:

"Η σημερινή, αναίτια, απρόκλητη και φασιστικού χαρακτήρα καταδρομική εισβολή μίας ομάδας «αγνώστων» στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο των Ιωαννίνων, οι ζημιές και οι βανδαλισμοί που προκάλεσαν και πάνω απ' όλα η κατατρομοκράτηση των συνεργάτιδών μου, συνιστούν ντροπή για τους εμπνευστές της επίθεσης, τους ηθικούς και τους φυσικούς αυτουργούς.

Καμία επίθεση δεν πρόκειται να μας φοβίσει, κανείς δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει με θρασύδειλες επιθέσεις.

Η πόρτα του γραφείου μου ήταν, είναι και θα παραμείνει ανοιχτή, όπως ανοιχτή ήταν και σήμερα, δίνοντας την ευκαιρία στη μικρή αυτή ομάδα να εισβάλλει, ανενόχλητη.

Η πράξη αυτή όμως χαρακτηρίζει τους ίδιους και όσους - ευτυχώς ελάχιστους - θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν να μας τρομοκρατήσουν."

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.