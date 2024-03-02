Γεγονότα



1913:Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σάμο, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1919: Ιδρύεται από τον Λένιν η Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής, γνωστή και ως Κόμιντερν, η οποία συσπειρώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν τη γραμμή της Μόσχας.

1958:Μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Γεώργιος Ράλλης και Παναγής Παπαληγούρας, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Προκηρύσσονται εκλογές για την 11η Μαΐου.

1972: Οι μητροπολίτες Κιτίου Άνθιμος, Πάφου Γεννάδιος και Κυρήνειας Κυπριανός ζητούν την παραίτηση του αρχιεπισκόπου Μακάριου από την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση κινητοποίηση των υποστηρικτών του Μακάριου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του αρχιεπισκόπου.

1990: Έπειτα από 27 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση, καθώς εκλέγεται αντιπρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, την κύρια οργάνωση των μαύρων που αγωνίζεται για την ισότητα και την ισονομία στη χώρα.

2008: Υψηλή δυσαρέσκεια για τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και εντυπωσιακή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει δημοσκόπηση της Κάπα Research που δημοσιεύεται στο «Βήμα της Κυριακής». Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 23,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,4%, το ΚΚΕ 7,5% και ο ΛΑΟΣ 5,1%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής με 41,2%, έναντι 19,3% του Γιώργου Παπανδρέου.

2014: Ο Παναθηναϊκός νικάει τον Ολυμπιακό με 3-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη και διακόπτει το αήττητο σερί του αντιπάλου του στο πρωτάθλημα.



Γεννήσεις



1942: Λου Ριντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λούις Άλεν Ριντ, αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 27/10/2013)

1948: Ρόρι Γκάλαχερ, ιρλανδός ρόκερ. (Θαν. 14/6/1995)

1962: Τζον Μπον Τζόβι, αμερικανός ρόκερ.



Θάνατοι



1930: Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, βρετανός συγγραφέας. («Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ερωτευμένες Γυναίκες») (Γεν. 11/9/1885)

1958: Νικόλαος Τσελεμεντές, έλληνας αρχιμάγειρας (σεφ) και δάσκαλος της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. (Γεν. 1878)

2019: Γιάννης Μπεχράκης, έλληνας φωτοειδησεογράφος, βραβευμένος με Πούλιτζερ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης του 2015. (Γεν. 1960)

