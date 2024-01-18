Κρήτη: Ένα υγιέστατο κοριτσάκι γεννήθηκε σε ασθενοφόρο

Μέσα σε ασθενοφόρο, στους δρόμους του Ηρακλείου Κρήτης γεννήθηκε χθες Τετάρτη 17/1 ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου του Χαμόγελου του Παιδιού κλήθηκαν να μεταφέρουν μία επίτοκο από το σπίτι της στην Αγία Πελαγία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς το μωράκι που κυοφορούσε ήταν έτοιμο να έρθει στον κόσμο.

Κανείς δεν υπολόγιζε όμως στη βιασύνη της μικρούλας, που δεν ήθελε να περιμένει μέχρις ότου φτάσουν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πέρασαν λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει η διακομιδή και η μητέρα ενημέρωση τους διασώστες ότι το κοριτσάκι της έρχεται.

Αμέσως ανασκουμπώθηκαν όλοι για τον τοκετό που διήρκεσε ελάχιστο χρόνο. Εξάλλου, η ευτυχής μητέρα είχε εμπειρία καθώς είχε φέρει στον κόσμο άλλα τρία παιδιά. Καθ' οδόν οι διασώστες φρόντισαν τη λεχώνα και το νεογέννητο κοριτσάκι και τις παρέδωσαν υγιείς και σε εξαιρετική κατάσταση στους γιατρούς της Μαιευτικής Κλινικής.

Η εμπειρία ήταν μοναδική, τόσο για τη μητέρα που έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της, όσο και για το πλήρωμα του ασθενοφόρου που συνέβαλε με την εμπειρία, την ψυχραιμία και την κατάρτισή του ώστε όλα να πάνε κατ' ευχήν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.