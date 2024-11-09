Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες που θα ταξίδευαν χθες το απόγευμα αεροπορικώς από την Ικαρία για την Αθήνα.

Το αεροσκάφος έπαθε βλάβη ενώ τροχοδρομούσε στον αεροδιάδρομο ακριβώς λίγο πριν απογειωθεί.

Σύμφωνα με καταγγελία επιβάτη στον ΣΚΑΪ, ο πιλότος ανακοίνωσε στους επιβάτες ότι το αεροπλάνο δεν μπορεί να σηκωθεί λόγω βλάβης και ότι θα πρέπει να κατέβουν παίρνοντας μαζί τις χειραποσκευές τους.

Δείτε το απίστευτο βίντεο με τους επιβάτες να περπατούν στον αεροδιάδρομο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

