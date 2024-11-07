Σκηνές απόλυτου τρόμου, πανικού και χάους διαγραμμίστηκαν σε πτήση από τη Βραζιλία στον Παναμά.

Ενώ το αεροσκάφος της Copa Airlines βρισκόταν στον αέρα, ένας επιβάτης σε έξαλλη κατάσταση σηκώθηκε από τη θέση του και κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ουρλιάζοντας κρατώντας όμηρο μία αεροσυνοδό, με ένα πλαστικό μαχαίρι.

Ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την προς έξοδο κινδύνου και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα.

Μέσα στον πανικό που προκλήθηκε, κάποιοι επιβάτες του επιτέθηκαν για να σώσουν την αεροσυνοδό και τον σταματήσουν.

«Πάλεψαν μαζί του και τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια που ο άνδρας έμεινε σχεδόν αναίσθητος» δήλωσε ο φωτορεπόρτερ Κριστιάνο Καρβάλιο, 51 ετών, ο οποίος κατέγραψε τη χαοτική σκηνή, σε βίντεο που έγινε viral.

A passenger on a Copa Airlines flight CM204 operated by an aircraft registration HP-1843CMP from Brasilia (BSB) to Panama City (PTY), tried to open the plane's emergency door mid-flight on Tuesday, the 5th November, and was restrained by other passengers.



As per Passengers, the… pic.twitter.com/Edt41WefXY — FL360aero (@fl360aero) November 5, 2024

«Το πλήρωμα ενήργησε γρήγορα και, με τη βοήθεια ορισμένων επιβατών, εφάρμοσε τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας για να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση στον Παναμά», ανέφεραν εκπρόσωποι της Copa Airlines. «Χάρη στον επαγγελματισμό του πληρώματος, η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών προστατεύτηκε».

Passenger who tried to open emergency door mid-flight beaten and restrained https://t.co/ZmuMKDmPJU — The Independent (@Independent) November 7, 2024

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης, λίγα λεπτά πριν το αεροπλάνο προσγειωθεί στην Πόλη του Παναμά. Ο επιβάτης συνελήφθη από τις αρχές μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε.

