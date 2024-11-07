Λογαριασμός
Τρόμος στον αέρα: Άγριος ξυλοδαρμός επιβάτη που προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου - Βίντεο

«Πάλεψαν μαζί του και τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια που ο άνδρας έμεινε σχεδόν αναίσθητος» δήλωσε φωτορεπόρτερ επιβάτης, που κατέγραψε τη χαοτική σκηνή

Πτήση τρόμου: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα - Ξυλοκοπήθηκε άγρια

Σκηνές απόλυτου τρόμου, πανικού και χάους διαγραμμίστηκαν σε πτήση από τη Βραζιλία στον Παναμά.

Ενώ το αεροσκάφος της Copa Airlines  βρισκόταν στον αέρα, ένας επιβάτης σε έξαλλη κατάσταση σηκώθηκε από τη θέση του και κατευθύνθηκε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους ουρλιάζοντας κρατώντας όμηρο μία αεροσυνοδό, με ένα πλαστικό μαχαίρι. 

Ο άνδρας κατευθύνθηκε προς την προς έξοδο κινδύνου και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα.

Μέσα στον πανικό που προκλήθηκε, κάποιοι επιβάτες του επιτέθηκαν για να σώσουν την αεροσυνοδό και τον σταματήσουν. 

«Πάλεψαν μαζί του και τον ξυλοκόπησαν τόσο άγρια που ο άνδρας έμεινε σχεδόν αναίσθητος» δήλωσε ο φωτορεπόρτερ Κριστιάνο Καρβάλιο, 51 ετών, ο οποίος κατέγραψε τη χαοτική σκηνή, σε βίντεο που έγινε viral. 

«Το πλήρωμα ενήργησε γρήγορα και, με τη βοήθεια ορισμένων επιβατών, εφάρμοσε τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας για να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση στον Παναμά», ανέφεραν εκπρόσωποι της Copa Airlines. «Χάρη στον επαγγελματισμό του πληρώματος, η ασφάλεια της πτήσης και των επιβατών προστατεύτηκε».

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης, λίγα λεπτά πριν το αεροπλάνο προσγειωθεί στην Πόλη του Παναμά. Ο επιβάτης συνελήφθη από τις αρχές μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε. 

