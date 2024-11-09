Μητσοτάκης για τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας

«Εβδομήντα τρεις χιλιάδες αθλητές από 158 χώρες συμμετέχουν στο σαββατοκύριακο του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επισημαίνει ότι και ο ίδιος είχε προγραμματίσει να τρέξει στα 5χλμ. «Αλλά δυστυχώς η αποκατάσταση από έναν τραυματισμό στη μέση δεν μου το επιτρέπει. Αντ' αυτού είμαι στο γραφείο και δουλεύω αντί να προετοιμάζομαι για το πεντάρι. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι σε όλες και σε όλους τους αθλητές να περάσετε πολύ καλά, να απολαύσετε τον ωραίο αθηναϊκό καιρό και να γιορτάσετε μαζί με τους συναθλητές σας αυτή τη μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού», λέει κλείνοντας την ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.