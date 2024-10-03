Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος για 184 επιβάτες σε πτήση στην Ιταλία: Εμφανίστηκαν καπνοί έξω από το αεροπλάνο

Λίγο πριν την απογείωση - Το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στη νοτιοανατολική περιοχή της Απουλίας, έκλεισε για λίγο μετά το περιστατικό αλλά άνοιξε ξανά αργότερα

Αεροπλάνο

Τον τρόμο έζησαν 184 επιβάτες σε πτήση όταν εμφανίστηκαν καπνοί έξω από το αεροπλάνο λίγο πριν την απογείωση.

Eπιβάτες απομακρύνθηκαν από αεροπλάνο της Ryanair στο Μπρίντιζι της νότιας Ιταλίας λίγο πριν την απογείωση το πρωί της Πέμπτης, αφού εμφανίστηκαν αναθυμιάσεις έξω από το αεροπλάνο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην πτήση επέβαιναν 184 επιβάτες και ότι κλήθηκαν πυροσβέστες για το περιστατικό.

«Η πτήση FR8826 από το Μπρίντιζι στο Τορίνο καθυστέρησε σήμερα το πρωί αφού το πλήρωμα θαλάμου επιβατών παρατήρησε καπνούς στο εξωτερικό του αεροσκάφους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ryanair. «Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς επεισόδια και επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορείο».

Το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στη νοτιοανατολική περιοχή της Απουλίας, έκλεισε για λίγο μετά το περιστατικό, αλλά ο αερομεταφορέας είπε ότι άνοιξε ξανά αργά το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Αεροσκάφος επιβάτες εκκένωση πτήση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark