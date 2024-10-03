Τον τρόμο έζησαν 184 επιβάτες σε πτήση όταν εμφανίστηκαν καπνοί έξω από το αεροπλάνο λίγο πριν την απογείωση.

Eπιβάτες απομακρύνθηκαν από αεροπλάνο της Ryanair στο Μπρίντιζι της νότιας Ιταλίας λίγο πριν την απογείωση το πρωί της Πέμπτης, αφού εμφανίστηκαν αναθυμιάσεις έξω από το αεροπλάνο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Principio di incendio sul @Ryanair_IT Brindisi-Torino. Ecco la foto della fiammata pic.twitter.com/4pVFXEyFJe — Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) October 3, 2024

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην πτήση επέβαιναν 184 επιβάτες και ότι κλήθηκαν πυροσβέστες για το περιστατικό.

«Η πτήση FR8826 από το Μπρίντιζι στο Τορίνο καθυστέρησε σήμερα το πρωί αφού το πλήρωμα θαλάμου επιβατών παρατήρησε καπνούς στο εξωτερικό του αεροσκάφους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ryanair. «Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς επεισόδια και επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό με λεωφορείο».

Το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στη νοτιοανατολική περιοχή της Απουλίας, έκλεισε για λίγο μετά το περιστατικό, αλλά ο αερομεταφορέας είπε ότι άνοιξε ξανά αργά το πρωί.

Πηγή: skai.gr

