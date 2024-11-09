Δυο διαδοχικές συσκέψεις για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής- μια με τους επιχειρησιακούς φορείς και μια με τους εκπροσώπους ΟΤΑ- πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας με τη συμμετοχή του Υφυπουργού ΚΚΠΠ, Ευάγγελου Τουρνά, του Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργιου και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

«Ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική σύσκεψη, μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, με αντικείμενο το πιο δύσκολο σενάριο το οποίο ενδεχομένως κληθούμε να αντιμετωπίσουμε με πλημμυρικά φαινόμενα στην Αττική», τόνισε ο κ. Κικίλιας προσθέτοντας ότι η συνεργασία αφορά «τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, ο το ΕΚΑΒ και όλες τις παραμέτρους και τις δυνατότητες που μας δίνει η κρατική μηχανή, έτσι ώστε να μπορέσουμε έγκαιρα να ειδοποιήσουμε με το 112, να απομακρύνουμε κόσμο από τους δρόμους, να υπάρχουν ενδεχομένως απαγορεύσεις κυκλοφορίας, να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας στα σημεία εκείνα της Αττικής που είναι ευάλωτα, δηλαδή σε περιοχές και ρέματα τα οποία είναι επικίνδυνα ή μπαζωμένα ή σε περιοχές στις οποίες ο μέσος όρος ύψους είναι τέτοιος που ενδεχομένως θα κινδυνέψουν»

Στόχος όπως είπε ο υπουργός, είναι «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να λειάνουμε, να μικρύνουμε, να "μαζέψουμε" τις συνέπειες ενός τέτοιου φαινομένου. Η συνεργασία είναι δεδομένη με όλους και η προσπάθεια γίνεται διακλαδικά και από κοινού και με τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Φυσικά με την Περιφέρεια της Αττικής αλλά και με τους κυρίες και τους κυρίους Δημάρχους».

Στην πρώτη σύσκεψη έλαβαν μέρος η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αντιστράτηγος- Διοικητής της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών του ΓΕΕΘΑ, Μιχαήλ Κλούβας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος της ΕΛΑΣ, Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο Υποστράτηγος της ΕΛΑΣ, Παναγιώτης Κολλίντζας, ο Υπαρχηγός Β’ του Λιμενικού Σώματος, Τρύφων Κοντιζάς και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου.

Στη δεύτερη σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη και Διευθυντές υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και εκπρόσωποι όλων των Δήμων του λεκανοπεδίου (δήμαρχοι/αντιδήμαρχοι/ αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας).

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι το πρώτο στάδιο, αφορά τα επιχειρησιακά δεδομένα αντιμετώπισης μιας κατάστασης έντονου πλημμυρικού φαινομένου, ειδικά για την Αττική και ειδικά για την Αθήνα και τα μητροπολιτικά χαρακτηριστικά που έχει. Και την ίδια στιγμή, σε συνεργασία πάλι με το Υπουργείο και με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και με τους Δήμους, συνεχίζουμε το μεγάλο κομμάτι των καθαρισμών σε όλη την Αττική, αλλά και την δρομολόγηση των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται η πρωτεύουσα και η Περιφέρεια Αττικής. 4,5 εκατομμύρια κάτοικοι είναι το μεγάλο μας στοίχημα και νομίζω ότι όλα τα δεδομένα που αφορούν στην ωρίμανση των σχετικών μελετών, αλλά και στην χρηματοδότηση των μεγάλων έργων είναι εις γνώση της Κυβέρνησης οπότε όλοι μαζί προσπαθούμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακίσουμε καλύτερα την Αττική μας.

Πηγή: skai.gr

