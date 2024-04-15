Μία από τις μεγαλύτερες για τα τελευταία χρόνια ποσότητες κοκαΐνης κατασχέθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε φορτηγό -ψυγείο με ελληνικές πινακίδες εντοπίστηκαν σχεδόν 60α κιλά κοκαΐνης που ήταν επιμελώς κρυμμένη σε διάφορα σημεία.

Η κοκαΐνη εντοπίστηκε μετά από ένδειξη του εκπαιδευμένου σκύλου Βλάντ, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Ο Έλληνας οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρχές.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών εκτιμάται από 1,4 έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τελικός προορισμός της κοκαΐνης ήταν η ελληνική αγορά, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Πριν από τρεις ημέρες στο λιμάνι είχε εντοπιστεί ποσότητα 225 κιλών υδροπονικής κάνναβης.

















