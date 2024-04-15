Αρχαία Ολυμπία: Τραγωδία στη διαδρομή της Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Νεκρός 63χρονος αθλητής

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην Αρχαία Ολυμπία όταν ένας 63χρονος αθλητής κατέρρευσε λίγο πριν τον τερματισμό του ιστορικού δρόμου την Αρχαία Ολυμπία, μεταξύ Πλατάνου και Πελοπίου, στο ύψος της κοινότητας Ηράκλειας.

Σύμφωνα με την patrisnews.com ο άτυχος άντρας που συχνά έπαιρνε μέρος σε δρόμους αντοχής ή ημιαντοχής, μερικά λεπτά πριν από την κατάρρευσή του, είχε προειδοποιηθεί να σταματήσει και να ακολουθήσει το υπόλοιπο της διαδρομής με το λεωφορείο που ακολουθούσε τους αθλητές, καθώς κάποιοι είχε διαπιστώσει ότι τον εγκατέλειπαν οι αντοχές του.

Ο ίδιος ωστόσο σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν από πλευράς διοργανωτών, δε θέλησε να σταματήσει παίρνοντας την ευθύνη για να συνεχίσει, βλέποντας πιθανότατα ότι είχε μείνει λίγος χρόνος για τον τερματισμό του. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κ.Υ. Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά ουσιαστικά εκεί είχε φθάσει χωρίς τους χτύπους της καρδιάς του, έχοντας ήδη φύγει από τη ζωή.

Ο 63χρονος καταγόταν από την Αθήνα και είχε έρθει να λάβει μέρος στη διαδρομή της Εκεχειρίας, όπως και αρκετά άλλα άτομα της ηλικίας του, προς τα οποία επίσης συνεστήθη να είναι προσεκτικοί και αν δεν μπορούν να τερματίσουν, να υπακούσουν στις υποδείξεις των γιατρών και να σταματήσουν.

Ταραγμένη από το δυσάρεστο αυτό περιστατικό, η Πρόεδρος της Συμπολιτείας Ολυμπίας Σοφία Χίντζιου Κοντογιάννη δήλωσε τα εξής: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Τα έχω χαμένα από αυτό που συνέβη. Αισθάνομαι πολύ άσχημα για όλο αυτό. Όλη η απαραίτητη βοήθεια ήταν άμεσα δίπλα του, ωστόσο δεν μπόρεσε να σωθεί».

Πηγή: skai.gr

