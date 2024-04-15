Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, νότια του Λασιθίου

Ασθενής σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε νότια της Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 9.06 π.μ., εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 69 χιλιόμετρα ΝΑ της Χρυσής Λασιθίου. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 456 χλμ. ΝΝΑ των Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

