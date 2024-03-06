Ένας ιερέας και ένας ακόμα άνδρας που έχει καθαιρεθεί από την εκκλησία, εξαπατούσαν πολίτες με πλαστές επιστολές από κρατικές υπηρεσίες αποκομίζοντας παράνομο όφελος πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι δύο άνδρες προσέγγιζαν τα ανυποψίαστα θύματά τους, τους οποίους κατάφερναν να πείθουν πως σύντομα ο 68χρονος σήμερα ιερέας θα ανελιχθεί στον χώρο της Εκκλησίας και θα μπορούσαν να έχουν οφέλη από την ανέλιξη αυτή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση, οι δύο άνδρες επιδείκνυαν πλαστές επιστολές που συνέτασσε ο 68χρονος, στις οποίες φαίνονταν ως αποστολείς - συντάκτες θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές Υπηρεσίες, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους.

Η δράση των ατόμων φαίνεται να ξεκίνησε το 2018 και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι και την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι δύο άνδρες κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 6 άτομα και να αποκομίσουν – σύμφωνα με τις καταγγελίες των ατόμων το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε επίσης ότι τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του 61χρονου, ενώ διαπιστώθηκε και η μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι ταυτοποιημένοι ημεδαποί 51 και 34 ετών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται, κατά περίπτωση, σε απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Η συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών με συνολική οικονομική ζημιά που ξεπερνάει το 1.340.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις παθόντων, είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δραστών.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 61, 68, 51 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, οι δύο πρώτοι εμπλεκόμενοι, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2018 έως και 24 Φεβρουαρίου 2023, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα του 68χρονου και την επιρροή που ασκούσε λόγω αυτής, δήλωναν ψευδώς ότι είναι βέβαιη η ανέλιξή του στον χώρο που κινείται και επιδεικνύοντας πλαστές επιστολές που συνέτασσε ο πρώτος, όπου φαίνονταν ως αποστολείς – συντάκτες θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές Υπηρεσίες, απέσπασαν χρηματικά ποσά από έξι ημεδαπούς.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του 61χρονου, ενώ διαπιστώθηκε και η μεταφορά χρηματικών ποσών σε άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και οι ταυτοποιημένοι ημεδαποί 51 και 34 ετών.

Κατασχέθηκαν:

Πολυτελές όχημα,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

Εκτυπωτής,

2 φορητές συσκευές αποθήκευσης (usb),

Διάφορα βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων,

Χειρόγραφες σημειώσεις,

Διάφορες επιστολές και

2 κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξετασθούν από το αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.