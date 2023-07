Δύσκολο το μέτωπο στα Δερβενοχώρια, με κατεύθυνση τη Μαγούλα η φωτιά - Βίντεο Ελλάδα 07:55, 18.07.2023 linkedin

Για «ένα πολύ ενεργό μέτωπο νοτίως του εργοστασίου του Τιτάνα που κάνει αναζωπυρώσεις» μίλησε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής - Η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με τη νύχτα αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά μέχρι την κατάσβεση, δήλωσε ο δήμαρχος Τανάγρας